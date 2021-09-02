Продукты, которые нельзя сочетать с вином: фуд-блогер назвала топ-7

Традиционные закуски к вину – это сыр и виноград. Их можно нанизать на шпажки – сделать канапе, или же просто выложить на тарелку. Но иногда, хочется чего-то нового. Чтобы эксперименты вышли удачными редакция FoodOboz делится подборкой продуктов, которые не подходят к вину от фуд-блогера alesia_in_france.

Спаржа и брюссельская капуста – эти продукты содержат большое количество серы и хлорофилла. Такие вкусы несовместимы с вином. Вы почувствуете во рту резкий неприятный металлический привкус.

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Артишоки – способны испортить любое вино. Они содержат цинарин. Это такая специфическая аминокислота, которая в сочетании с вином, придаст ему неестественный приторный вкус. Но если все же решите попробовать это лакомство в сочетании с вином, ищите консервированные артишоки или во время приготовления сбрызните их лимонным соком.

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Чили и мята – нейтрализуют вкусовые рецепторы. Вы просто не почувствуете вкус вина. При этом чили придаст алкоголю больше пьянкости и горечи.

Чеснок – отчетливый запах чеснока помешает ощутить все вкусовые нотки напитка.

Яйца – их плотная структура помешает легко запить продукт глотком вина.

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