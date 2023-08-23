Заморозка – это отличный способ сохранить продукты свежими на долгое время. Особенно в случае, когда нужно сделать заготовку на зиму летом. Но есть и такая еда, которая после заморозки становится вредной.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты не следует хранить в морозильной камере. Это делает их опасными для употребления.

Готовые блюда из теста

Уже готовые пельмени, пирожки или макароны лучше есть сразу после приготовления. А в морозильную камеру их класть не нужно, потому что тесто теряет все свои вкусовые качества, становится пресным и слипается.

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Мягкие сыры

В мягких сырах обычно очень много жидкости. Когда она замораживается – структура продукта и вкус значительно портятся.

Шоколад

Слишком низкая температура негативно влияет на внешний вид и вкус шоколада. Жиры становятся менее плотными и сверху образуется белый налет.

Кофе

Здесь речь идет именно о пачке кофе, которая уже раньше была открыта. Во время заморозки продукт начинает впитывать различные посторонние запахи. Из него уже не выйдет приготовить действительно вкусный напиток.

Жареные продукты

Если съесть уже замороженную жареную пищу, можно получить пищевое отравление. Все потому, что вредные микроорганизмы начнут активно действовать после размораживания.

Фарш

Очень часто фарш готовят именно из замороженного мяса, ведь продукт будет плотным. Но такое мясо уже нельзя хранить в морозильнике, ведь во время повторной заморозки усиливается действие вредных бактерий.

Желе и холодец

Продукты с желатином после размораживания утратят консистенцию и вкус. Потому хранить их в морозильной камере не стоит.

Хлеб

Хлеб во время заморозки впитывает все неприятные запахи и теряет вкус. Это касается любой выпечки.

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