Продукты, которые ни в коем случае нельзя сочетать: рассказывает диетолог

В современном ритме очень трудно нормализовать свое питание. Мы впопыхах можем съесть какое-то определенное количество продуктов за один раз, не задумываясь над тем, как это может повлиять на организм. Особенно в осенний период, ведь именно сейчас мы слишком чувствительны ко всему.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет несколько правил правильного сочетание продуктов от диетолога Вейселя Джиерли, которыми эксперт поделился с турецким изданием Сumhuriyet.

Чай и кофе отдельно от еды

Горячие напитки лучше принимать за 40 минут после приема пищи. Если запивать, например яичницу, можно получить расстройство желудка, ведь железо будет плохо усваиваться.

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Не совмещать чеснок и лук

Диетолог отмечает, что употребление вместе лука и чеснока плохо влияет на кожу и может вызвать головокружение. Производительность в течение дня снижается.

Редис и йогурт может вызвать изжогу

Эти продукты следует употреблять очень осторожно: в небольшом количестве и в отдельных блюдах.

Идея сытного, простого завтрака из продуктов, которые можно сочетать.

Тушеные яйца с луком порей

Игредиенты:

сливочное масло – 30 г

оливковое масло – 20 г

лук порей – 2 шт

лимон – 1 шт

яйца – 6 шт

шпинат – 200 г

овощной бульон – 200 мл

фета – 90 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливочное масло с оливковым положить в большую сковороду. Когда масло начнет пениться, добавить лук порей, соль и много перца. Жарить 3 минуты, пока порей не станет мягким. Сбрызнуть лимоном, добавить бульон и кипятить, пока не выкипит. Добавить шпинат и тушить 1 минуту.

2. Большой ложкой сделать 6 углублений и в каждое разбить яйцо. Посолить, добавить фету на каждое яйцо и готовить на медленном огне, пока белки не будут готовы, а желтки останутся жидковатыми.

3.Подавать сразу со сковородки.

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