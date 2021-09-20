Продукты, которые ни в коем случае нельзя сочетать: рассказывает диетолог
В современном ритме очень трудно нормализовать свое питание. Мы впопыхах можем съесть какое-то определенное количество продуктов за один раз, не задумываясь над тем, как это может повлиять на организм. Особенно в осенний период, ведь именно сейчас мы слишком чувствительны ко всему.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет несколько правил правильного сочетание продуктов от диетолога Вейселя Джиерли, которыми эксперт поделился с турецким изданием Сumhuriyet.
Чай и кофе отдельно от еды
Горячие напитки лучше принимать за 40 минут после приема пищи. Если запивать, например яичницу, можно получить расстройство желудка, ведь железо будет плохо усваиваться.
Не совмещать чеснок и лук
Диетолог отмечает, что употребление вместе лука и чеснока плохо влияет на кожу и может вызвать головокружение. Производительность в течение дня снижается.
Редис и йогурт может вызвать изжогу
Эти продукты следует употреблять очень осторожно: в небольшом количестве и в отдельных блюдах.
Идея сытного, простого завтрака из продуктов, которые можно сочетать.
Тушеные яйца с луком порей
Игредиенты:
сливочное масло – 30 г
оливковое масло – 20 г
лук порей – 2 шт
лимон – 1 шт
яйца – 6 шт
шпинат – 200 г
овощной бульон – 200 мл
фета – 90 г
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сливочное масло с оливковым положить в большую сковороду. Когда масло начнет пениться, добавить лук порей, соль и много перца. Жарить 3 минуты, пока порей не станет мягким. Сбрызнуть лимоном, добавить бульон и кипятить, пока не выкипит. Добавить шпинат и тушить 1 минуту.
2. Большой ложкой сделать 6 углублений и в каждое разбить яйцо. Посолить, добавить фету на каждое яйцо и готовить на медленном огне, пока белки не будут готовы, а желтки останутся жидковатыми.
3.Подавать сразу со сковородки.
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