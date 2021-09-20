Продукты, которые ни в коем случае нельзя сочетать: рассказывает диетолог

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Продукты, которые ни в коем случае нельзя сочетать: рассказывает диетолог

В современном ритме очень трудно нормализовать свое питание. Мы впопыхах можем съесть какое-то определенное количество продуктов за один раз, не задумываясь над тем, как это может повлиять на организм. Особенно в осенний период, ведь именно сейчас мы слишком чувствительны ко всему.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет несколько правил правильного сочетание продуктов от диетолога Вейселя Джиерли, которыми эксперт поделился с турецким изданием Сumhuriyet.

Чай и кофе отдельно от еды

Горячие напитки, не стоит сочетать с пищей – чай и кофе

Горячие напитки лучше принимать за 40 минут после приема пищи. Если запивать, например яичницу, можно получить расстройство желудка, ведь железо будет плохо усваиваться.

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Не совмещать чеснок и лук

Сочетание лука и чеснока

Диетолог отмечает, что употребление вместе лука и чеснока плохо влияет на кожу и может вызвать головокружение. Производительность в течение дня снижается.

Редис и йогурт может вызвать изжогу

Редис и йогурт – несовместимые продукты

Эти продукты следует употреблять очень осторожно: в небольшом количестве и в отдельных блюдах.

Идея сытного, простого завтрака из продуктов, которые можно сочетать.

Тушеные яйца с луком порей

Игредиенты:

  • сливочное масло – 30 г

  • оливковое масло – 20 г

  • лук порей – 2 шт

  • лимон – 1 шт

  • яйца – 6 шт

  • шпинат – 200 г

  • овощной бульон – 200 мл

  • фета – 90 г

  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливочное масло с оливковым положить в большую сковороду. Когда масло начнет пениться, добавить лук порей, соль и много перца. Жарить 3 минуты, пока порей не станет мягким. Сбрызнуть лимоном, добавить бульон и кипятить, пока не выкипит. Добавить шпинат и тушить 1 минуту.

2. Большой ложкой сделать 6 углублений и в каждое разбить яйцо. Посолить, добавить фету на каждое яйцо и готовить на медленном огне, пока белки не будут готовы, а желтки останутся жидковатыми.

3.Подавать сразу со сковородки.

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