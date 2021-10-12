Названы продукты, которые продлевают молодость

Молодость нельзя вернуть, но ее можно сохранить на долгие годы. В этом поможет здоровое питание, ведь состояние организма напрямую зависит от рациона. И это не значит, что нужно сидеть на жестоких диетах, стоит только регулярно употреблять несколько простых продуктов.

Диетолог Дария Миненко на своей странице в Instagram рассказывает о еде, которая способствует поддержанию молодости.

В свой рацион она советует добавить следующие продукты:

Смузи из фруктов

Потребление таких продуктов способствует избежанию обезвоживания, поэтому состояние кожи будет лучшим.

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Авокадо

Этот плод богат мононенасыщенные жирные кислоты, которые защищают кожу от преждевременного старения, делают ее увлажненной.

Семена Чиа

Продукт, который тоже обогащает организм жирными кислотами.

Яйца

Белок защищает кожу от ультрафиолетового излучения, поэтому она долго будет оставаться молодой и упругой, если регулярно потреблять этот продукт.

Тофу

Тофу содержит белок, который является одним из строительных блоков клеток кожи, а также изофлавоны сои, значительно уменьшают морщины и повышают эластичность кожи.

Помидоры

Помидоры богаты витамином B, который имеет антивозрастной свойства, может защищать кожу от появления пигментных пятен и способствует восстановлению клеток.

Черника

Продукт богат полифенолами, которые предотвращают ранние признаки старения кожи.

Идея приготовления вкусного авокадо тоста от фудблогера cooking_by_yuliya опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб

авокадо

томаты

яйцо

зелень

лимон, соль, соевый соус

Способ приготовления:

Обжарить хлеб на сливочном масле с обеих сторон.

Авокадо измельчить, добавить соль, сок лимона и немного соевого соуса.

Приготовить яйцо: пожарить или сварить.

Выложить на хлеб.

Текст проверил руководитель проекту MedOboz Виктор Литвиненко.

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