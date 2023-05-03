Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

Легкая и прохладная окрошка – то, что нужно в солнечную погоду. Особенно, если она приготовлена из свежих домашних овощей. Заправка для этого блюда может быть разной: квас, сыворотка и даже пиво. Но самым популярным вариантом все же остается кефир.

Идея приготовления вкусной окрошки на кефире опубликована на странице фудблогера Марины Иваш (maryna_ivash) в Instagram. Для пикантного вкуса кулинар предлагает добавить горчицу.

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

Ингредиенты:

  • картофель вареный – 1 шт большой
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  • яйца вареные – 3 шт
  • сардельки – 2 шт (можно мясо вареное или печеное, ветчина)
  • огурец – 2 шт
  • редька – 5-7 шт
  • лук зеленый – 4-5 стеблей
  • укроп – пучок

Ингредиенты для заправки:

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда
  • кефир 2,5% – 600 мл
  • слабогазированная вода – 400 мл
  • горчица крепкая – 2 ч.л. с горкой
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

1. Нарезаем все кубиками.

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

2. Хорошо перемешиваем.

3. Для заправки смешать отдельно кефир, воду и горчицу.

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

4. Все перемешать до однородности.

5. Залить овощи заправкой.

Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда

6. Добавить соль.

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