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Прохладная окрошка на кефире: самый простой вариант приготовления сезонного блюда
Легкая и прохладная окрошка – то, что нужно в солнечную погоду. Особенно, если она приготовлена из свежих домашних овощей. Заправка для этого блюда может быть разной: квас, сыворотка и даже пиво. Но самым популярным вариантом все же остается кефир.
Идея приготовления вкусной окрошки на кефире опубликована на странице фудблогера Марины Иваш (maryna_ivash) в Instagram. Для пикантного вкуса кулинар предлагает добавить горчицу.
Ингредиенты:
- картофель вареный – 1 шт большой
- яйца вареные – 3 шт
- сардельки – 2 шт (можно мясо вареное или печеное, ветчина)
- огурец – 2 шт
- редька – 5-7 шт
- лук зеленый – 4-5 стеблей
- укроп – пучок
Ингредиенты для заправки:
- кефир 2,5% – 600 мл
- слабогазированная вода – 400 мл
- горчица крепкая – 2 ч.л. с горкой
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем все кубиками.
2. Хорошо перемешиваем.
3. Для заправки смешать отдельно кефир, воду и горчицу.
4. Все перемешать до однородности.
5. Залить овощи заправкой.
6. Добавить соль.
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