Легкая и прохладная окрошка – то, что нужно в солнечную погоду. Особенно, если она приготовлена из свежих домашних овощей. Заправка для этого блюда может быть разной: квас, сыворотка и даже пиво. Но самым популярным вариантом все же остается кефир.

Идея приготовления вкусной окрошки на кефире опубликована на странице фудблогера Марины Иваш (maryna_ivash) в Instagram. Для пикантного вкуса кулинар предлагает добавить горчицу.

Ингредиенты:

картофель вареный – 1 шт большой

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яйца вареные – 3 шт

сардельки – 2 шт (можно мясо вареное или печеное, ветчина)

огурец – 2 шт

редька – 5-7 шт

лук зеленый – 4-5 стеблей

укроп – пучок

Ингредиенты для заправки:

кефир 2,5% – 600 мл

слабогазированная вода – 400 мл

горчица крепкая – 2 ч.л. с горкой

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем все кубиками.

2. Хорошо перемешиваем.

3. Для заправки смешать отдельно кефир, воду и горчицу.

4. Все перемешать до однородности.

5. Залить овощи заправкой.

6. Добавить соль.

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