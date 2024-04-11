Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды
Окрошка – это прохладный суп из свежих овощей и зелени. Готовят его на основе кваса, кефира или даже бульона. Также будет очень вкусно, если использовать сметану.
Идея приготовления прохладной окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Инны Агронович (inna_ahronovych) в Instagram. Блюдо очень питательное и освежающее.
Ингредиенты (количество зависит от объема кастрюли):
- огурцы
- яйца
- картофель
- куриное филе
- сметана (1 пачка, если на среднюю кастрюлю)
- лимонная кислота
- соль
- укроп
- вода
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, яйца и филе.
2. Порезать кубиками все ингредиенты.
3. Добавить к ним сметану, соль, лимонную кислоту.
4. Перемешать.
5. Залить обычную охлажденную бутилированную или кипяченую (тоже охлажденную) воду.
6. Хорошо перемешать.
7. Поставить в холодильник на несколько часов – окрошка готова к употреблению.
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