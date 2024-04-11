Окрошка – это прохладный суп из свежих овощей и зелени. Готовят его на основе кваса, кефира или даже бульона. Также будет очень вкусно, если использовать сметану.

Идея приготовления прохладной окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Инны Агронович (inna_ahronovych) в Instagram. Блюдо очень питательное и освежающее.

Ингредиенты (количество зависит от объема кастрюли):

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огурцы

яйца

картофель

куриное филе

сметана (1 пачка, если на среднюю кастрюлю)

лимонная кислота

соль

укроп

вода

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, яйца и филе.

2. Порезать кубиками все ингредиенты.

3. Добавить к ним сметану, соль, лимонную кислоту.

4. Перемешать.

5. Залить обычную охлажденную бутилированную или кипяченую (тоже охлажденную) воду.

6. Хорошо перемешать.

7. Поставить в холодильник на несколько часов – окрошка готова к употреблению.

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