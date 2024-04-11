Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
198
Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

Окрошка – это прохладный суп из свежих овощей и зелени. Готовят его на основе кваса, кефира или даже бульона. Также будет очень вкусно, если использовать сметану.

Идея приготовления прохладной окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Инны Агронович (inna_ahronovych) в Instagram. Блюдо очень питательное и освежающее.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

Ингредиенты (количество зависит от объема кастрюли):

Видео дня
  • огурцы
  • яйца
  • картофель
  • куриное филе
  • сметана (1 пачка, если на среднюю кастрюлю)
  • лимонная кислота
  • соль
  • укроп
  • вода

Способ приготовления:

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

1. Отварить картофель, яйца и филе.

2. Порезать кубиками все ингредиенты.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

3. Добавить к ним сметану, соль, лимонную кислоту.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

4. Перемешать.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

5. Залить обычную охлажденную бутилированную или кипяченую (тоже охлажденную) воду.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

6. Хорошо перемешать.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

7. Поставить в холодильник на несколько часов – окрошка готова к употреблению.

Прохладная весенняя окрошка на сметане: идеально для жаркой погоды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты