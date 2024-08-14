Если очень хочется чего-нибудь вкусненького и прохладного – идеальным вариантом будет сделать домашний коктейль. Для него вам понадобится всего пять простых ингредиентов. Среди них есть сгущенка, которая придает особый вкус такому напитку.

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Идея приготовления лимонада со сгущенкой опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Консистенция получается достаточно густой.

Ингредиенты:

лимон – 1 шт.

сгущенка – 80 г (по вкусу)

лед

вода – 200 мл.

газировка

Способ приготовления:

1. Лимон и воду взбить блендером.

2. Перетереть через сито.

3. Вернуть в блендер.

4. Добавить сгущенку и снова взбить блендером.

5. В бокал положить лед.

6. Залить на ⅓ лимонно-сгущенной массой.

7. Влить газировку.

8. Получается 3 порции лимонада по 250-300 мл.

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