Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

Если очень хочется чего-нибудь вкусненького и прохладного – идеальным вариантом будет сделать домашний коктейль. Для него вам понадобится всего пять простых ингредиентов. Среди них есть сгущенка, которая придает особый вкус такому напитку.

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Идея приготовления лимонада со сгущенкой опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Консистенция получается достаточно густой.

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

Ингредиенты:

  • лимон – 1 шт.
  • сгущенка – 80 г (по вкусу)
  • лед
  • вода – 200 мл.
  • газировка

Способ приготовления:

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

1. Лимон и воду взбить блендером.

2. Перетереть через сито.

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

3. Вернуть в блендер.

4. Добавить сгущенку и снова взбить блендером.

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

5. В бокал положить лед.

6. Залить на ⅓ лимонно-сгущенной массой.

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

7. Влить газировку.

8. Получается 3 порции лимонада по 250-300 мл.

Прохладный летний коктейль со сгущенкой: понадобится всего 5 ингредиентов

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