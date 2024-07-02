Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

Когда на улице невыносимая жара – спасают холодные напитки. Вместо того, чтобы покупать их в магазине, значительно лучше сделать домашний лимонад из малины. Именно сейчас сезон такой сочной и сладкой ягоды, поэтому следует ее использовать.

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Идея приготовления домашнего малинового лимонада опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instgaram. В составе нет красителей и консервантов.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

Ингредиенты:

  • малина – 250 г
  • сахар – 100 г
  • лимон – 2 шт.
  • вода газированная – 800 мл или 1 л
  • лед

Способ приготовления:

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

1. Малину взбить с сахаром.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

2. Один лимон порезать.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

3. С другой выжать сок.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

4. К газировке добавить лимон и лимонный сок.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

5. Положить малину с сахаром и лед.

Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток

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