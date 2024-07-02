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Прохладный малиновый лимонад, который спасает от жары: как приготовить полезный домашний напиток
Когда на улице невыносимая жара – спасают холодные напитки. Вместо того, чтобы покупать их в магазине, значительно лучше сделать домашний лимонад из малины. Именно сейчас сезон такой сочной и сладкой ягоды, поэтому следует ее использовать.
Идея приготовления домашнего малинового лимонада опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instgaram. В составе нет красителей и консервантов.
Ингредиенты:
- малина – 250 г
- сахар – 100 г
- лимон – 2 шт.
- вода газированная – 800 мл или 1 л
- лед
Способ приготовления:
1. Малину взбить с сахаром.
2. Один лимон порезать.
3. С другой выжать сок.
4. К газировке добавить лимон и лимонный сок.
5. Положить малину с сахаром и лед.
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