Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
45
Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

Когда на улице невозможна жара – спасают прохладительные напитки. Вместо магазинных лимонадов и газировки гораздо лучше будет сделать клубничный морс. В нем много витаминов и готовится очень быстро.

Идея приготовления клубничного морса опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

  • клубника – 1,5 кг.
  • вода – 9 л.
  • лимон – 1 шт.
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

1. Вскипятить воду.

2. Немного охладить до 80 градусов.

Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

3. Залить ею взбитую блендером клубнику и лимонный сок.

4. Настаивать до полного охлаждения.

Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

5. Процедить морс, добавить сахар.

6. Размешать до растворения.

Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.

7. Очень вкусно пить охлажденным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты