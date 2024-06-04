Прохладный освежающий морс из клубники: понадобится всего 4 ингредиента.
Когда на улице невозможна жара – спасают прохладительные напитки. Вместо магазинных лимонадов и газировки гораздо лучше будет сделать клубничный морс. В нем много витаминов и готовится очень быстро.
Идея приготовления клубничного морса опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- клубника – 1,5 кг.
- вода – 9 л.
- лимон – 1 шт.
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вскипятить воду.
2. Немного охладить до 80 градусов.
3. Залить ею взбитую блендером клубнику и лимонный сок.
4. Настаивать до полного охлаждения.
5. Процедить морс, добавить сахар.
6. Размешать до растворения.
7. Очень вкусно пить охлажденным.
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