Когда на улице невозможна жара – спасают прохладительные напитки. Вместо магазинных лимонадов и газировки гораздо лучше будет сделать клубничный морс. В нем много витаминов и готовится очень быстро.

Идея приготовления клубничного морса опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

клубника – 1,5 кг.

вода – 9 л.

лимон – 1 шт.

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вскипятить воду.

2. Немного охладить до 80 градусов.

3. Залить ею взбитую блендером клубнику и лимонный сок.

4. Настаивать до полного охлаждения.

5. Процедить морс, добавить сахар.

6. Размешать до растворения.

7. Очень вкусно пить охлажденным.

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