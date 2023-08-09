Проще, чем бабагануш: пикантная закуска из баклажанов с чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт намазки

Из баклажанов можно приготовить очень вкусные теплые салаты, а также закусок в виде рулетиков, ароматную икру и закуски на зиму. Еще из них получится пикантная намазка, соус. 

Вкусная закуска из баклажана

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и тахини. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • тахини – 1 ст. л.
  • сметана – 3 ст. л
  • масло – 1 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы и выпекайте 30 минут при 220С. 

Основа для блюда

2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и достаньте мякоть.

Что добавить в основу для блюда

3. Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу. 

Готовая закуска

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