Из баклажанов можно приготовить очень вкусные теплые салаты, а также закусок в виде рулетиков, ароматную икру и закуски на зиму. Еще из них получится пикантная намазка, соус.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и тахини.

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Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

чеснок – 1 зуб.

тахини – 1 ст. л.

сметана – 3 ст. л

масло – 1 ст. л.

соль – щепотка

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы и выпекайте 30 минут при 220С.

2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и достаньте мякоть.

3. Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу.

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