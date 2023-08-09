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Проще, чем бабагануш: пикантная закуска из баклажанов с чесноком
Из баклажанов можно приготовить очень вкусные теплые салаты, а также закусок в виде рулетиков, ароматную икру и закуски на зиму. Еще из них получится пикантная намазка, соус.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и тахини.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- тахини – 1 ст. л.
- сметана – 3 ст. л
- масло – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- сметана – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы и выпекайте 30 минут при 220С.
2. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и достаньте мякоть.
3. Баклажанную мякоть можно сбить блендером или растолочь вилкой, добавьте остальные ингредиенты и посолите по вкусу.
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