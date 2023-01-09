Проще, чем бисквит: пышный пирог с апельсинами за 30 минут
Пироги – идеальный десерт к чаю и кофе, которые можно готовить с разными начинками, например, с ягодами, творогом, шоколадом, а в соленом варианте – с мясом, рыбой, овощами и бобовыми. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом ароматного, легкого пирога с апельсином, который получится пышным и удачным.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Сметана – 100 г (15%)
- Сливочное масло – 100 г
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Апельсины – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. В миске взбейте яйца и добавьте сахар, сметану и сливочное масло, перемешайте и добавьте муку, разрыхлитель и цедру апельсина.
2. Нарежьте кружочками апельсины.
3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, посыпать дно формы сахарной пудрой, сверху выложите порезанные апельсины и вылейте тесто.
4. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.
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