Пироги – идеальный десерт к чаю и кофе, которые можно готовить с разными начинками, например, с ягодами, творогом, шоколадом, а в соленом варианте – с мясом, рыбой, овощами и бобовыми. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом ароматного, легкого пирога с апельсином, который получится пышным и удачным.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 150 г

Сметана – 100 г (15%)

Сливочное масло – 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Апельсины – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца и добавьте сахар, сметану и сливочное масло, перемешайте и добавьте муку, разрыхлитель и цедру апельсина.

2. Нарежьте кружочками апельсины.

3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, посыпать дно формы сахарной пудрой, сверху выложите порезанные апельсины и вылейте тесто.

4. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.

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