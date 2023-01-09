Проще, чем бисквит: пышный пирог с апельсинами за 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Пышный пирог

Пироги – идеальный десерт к чаю и кофе, которые можно готовить с разными начинками, например, с ягодами, творогом, шоколадом, а в соленом варианте – с мясом, рыбой, овощами и бобовыми. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда. 

Пирог с вишней

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом ароматного, легкого пирога с апельсином, который получится пышным и удачным. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар – 150 г
  • Сметана – 100 г (15%)
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Апельсины – 2-3 шт. 

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца и добавьте сахар, сметану и сливочное масло, перемешайте и добавьте муку, разрыхлитель и цедру апельсина. 

Приготовление теста

2. Нарежьте кружочками апельсины.

Апельсины для пирога

3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, посыпать дно формы сахарной пудрой, сверху выложите порезанные апельсины и вылейте тесто. 

Готовое тесто для пирога

4. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 30-35 минут.

Готовый пирог

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