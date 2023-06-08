Проще, чем деруны и зразы: картофельные оладьи из пюре с сыром для ужина
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных дерунов, жаркого, а также запеканок, начинки для вареников и пирогов. Еще из нее можно делать зразы, блины, оладьи, салаты. Еще картофель является главным ингредиентом при приготовлении первых блюд.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных оладий с сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Зелень – 2-3 веточки
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
- Мука для панировки
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности, охладите, почистите и разомните, как на пюре.
2. Добавьте яйцо, нарезанную зелень, специи и чеснок. Далее добавляем твердый сыр натертый на мелкую терку, тщательно перемешайте.
3. Оладьи сформируйте влажными руками и обваляйте в сыре, немного прижимая его, затем в муку.
4. Жарьте на горячей сковороде примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
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