Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных дерунов, жаркого, а также запеканок, начинки для вареников и пирогов. Еще из нее можно делать зразы, блины, оладьи, салаты. Еще картофель является главным ингредиентом при приготовлении первых блюд.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных оладий с сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 100 г

Зелень – 2-3 веточки

Чеснок – 2 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Мука для панировки

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности, охладите, почистите и разомните, как на пюре.

2. Добавьте яйцо, нарезанную зелень, специи и чеснок. Далее добавляем твердый сыр натертый на мелкую терку, тщательно перемешайте.

3. Оладьи сформируйте влажными руками и обваляйте в сыре, немного прижимая его, затем в муку.

4. Жарьте на горячей сковороде примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: