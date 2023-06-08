Проще, чем деруны и зразы: картофельные оладьи из пюре с сыром для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных дерунов, жаркого, а также запеканок, начинки для вареников и пирогов. Еще из нее можно делать зразы, блины, оладьи, салаты. Еще картофель является главным ингредиентом при приготовлении первых блюд. 

Что приготовить из пюре

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных оладий с сыром. 

Рецепт оладий из пюре
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Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 100 г 
  • Зелень – 2-3 веточки 
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Мука для панировки

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности, охладите, почистите и разомните, как на пюре.

Картофельное пюре

2. Добавьте яйцо, нарезанную зелень, специи и чеснок. Далее добавляем твердый сыр натертый на мелкую терку, тщательно перемешайте.

Основа для оладий

3. Оладьи сформируйте влажными руками и обваляйте в сыре, немного прижимая его, затем в муку. 

Приготовление оладий

4. Жарьте на горячей сковороде примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Готовое блюдо

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