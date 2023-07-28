Фаршированный перец очень быстро и легко готовится. Для начинки можно использовать любой фарш, а также овощи, крупы.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом запеченного фаршированного перца с начинкой из куриного филе, с овощами и твердым сыром.

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Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

куриное филе – 300-400 г

шампиньоны – 150 г

лук – 1 шт.

сметана или сливки – 150 мл

сыр твердый или моцарелла – 100 г

специи – по вкусу

соль – 2/3 ч. л.

перец – 1/4 ч. л.

сладкая паприка – 1/2 ч. л.

кориандр – 1/4 ч. л.

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, куриное филе и шампиньоны. На сковороде на растительном масле обжарьте до мягкости лук, добавьте куриное филе, перемешайте и жарьте до готовности филе.

2. Добавьте шампиньоны и готовьте к испарению влаги. Далее добавьте сметану или сливки, специи, перемешайте и готовьте еще несколько минут.

3. Болгарский перец разрежьте пополам. Аккуратно удалите семена, ножку оставьте, наполните готовую начинку и посыпьте натертым сыром. Запекайте 30 минут при 180С.

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