Проще, чем голубцы: вкусный фаршированный перец с куриным филе и сыром для ужина
Фаршированный перец очень быстро и легко готовится. Для начинки можно использовать любой фарш, а также овощи, крупы.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом запеченного фаршированного перца с начинкой из куриного филе, с овощами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.
- куриное филе – 300-400 г
- шампиньоны – 150 г
- лук – 1 шт.
- сметана или сливки – 150 мл
- сыр твердый или моцарелла – 100 г
- специи – по вкусу
- соль – 2/3 ч. л.
- перец – 1/4 ч. л.
- сладкая паприка – 1/2 ч. л.
- кориандр – 1/4 ч. л.
- сухой чеснок – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук, куриное филе и шампиньоны. На сковороде на растительном масле обжарьте до мягкости лук, добавьте куриное филе, перемешайте и жарьте до готовности филе.
2. Добавьте шампиньоны и готовьте к испарению влаги. Далее добавьте сметану или сливки, специи, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
3. Болгарский перец разрежьте пополам. Аккуратно удалите семена, ножку оставьте, наполните готовую начинку и посыпьте натертым сыром. Запекайте 30 минут при 180С.
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