Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат, используйте овощи, зелень, куриное филе, а также сыр, морепродукты. Для заправки используйте не майонез, а сметану, горчицу, масло.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовлении салата из овощей и куриного филе.

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Ингредиенты:

ананас консервированный – 1/2 б

перец болгарский – 1 шт.

филе – 1 шт.

яйца – 4 шт.

кукуруза – 1/2 б

укроп

соль, майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите с душистым перцем, лавровым листом и солью.

2. Порежьте все ингредиенты кубиком, добавьте зелень, соль, майонез и перемешайте.

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