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Проще, чем "Крабовый": салат с ананасами, филе и яйцами
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат, используйте овощи, зелень, куриное филе, а также сыр, морепродукты. Для заправки используйте не майонез, а сметану, горчицу, масло.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовлении салата из овощей и куриного филе.
Ингредиенты:
- ананас консервированный – 1/2 б
- перец болгарский – 1 шт.
- филе – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- кукуруза – 1/2 б
- укроп
- соль, майонез
Способ приготовления:
1. Филе отварите с душистым перцем, лавровым листом и солью.
2. Порежьте все ингредиенты кубиком, добавьте зелень, соль, майонез и перемешайте.
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