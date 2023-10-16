Проще, чем "Крабовый": салат с ананасами, филе и яйцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Готовый салат

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытный салат, используйте овощи, зелень, куриное филе, а также сыр, морепродукты. Для заправки используйте не майонез, а сметану, горчицу, масло.  

Салат с колбасой и горошком

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого в приготовлении салата из овощей и куриного филе.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • ананас консервированный – 1/2 б
  • перец болгарский – 1 шт.
  • филе – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • кукуруза – 1/2 б
  • укроп
  • соль, майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите с душистым перцем, лавровым листом и солью. 

Приготовление салата

2. Порежьте все ингредиенты кубиком, добавьте зелень, соль, майонез и перемешайте. 

Готовый салат

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