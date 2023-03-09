Проще, чем пирог: как приготовить вкусный яблочный штрудель
Десерты из яблок – лучший вариант вкусного, зимнего угощения к чаю, кофе. Один из таких является штрудель, который можно готовить из разного теста: слоеного, фило или бездрожжевого и даже с лаваша. Это очень вкусная домашняя выпечка, которая легко и быстро готовится, а главное – с минимум ингредиентов.
Фудблогер Юлия (cooking_by_yuliya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего яблочного штруделя, который можно есть в пост.
Ингредиенты:
Тесто:
- теплая вода – 110 мл
- масло растительное – 2 ст. л.
- мука – 200 г
- уксус – 1\2 ч. л.
Начинка:
- яблоки
- орешки
- изюм
- сахар
- корица
- немного манки или панировочных сухарей
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста смешать все ингредиенты и замесить мягкое эластичное тесто, которое не будет прилипать к рукам. Завернуть его в пленку и оставить на 30 минут.
2. Для приготовления начинки порезать яблоки и измельчить орехи. Добавить остальные ингредиенты и перемешать.
3. Готовое тесто тонко растянуть руками и выложить на полотенце, присыпанное мукой.
4. Выложить начинку на одну сторону, а пустую часть теста слегка смазать растительным маслом. Завернуть в рулет. Сверху смазать тоже растительным маслом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 60 минут.
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