Проще, чем пирожки и пицца: хрустящие слоеные треугольники с сыром за 20 минут
Слоеное тесто и сыр – продукты, которые идеально сочетаются и из которых получится очень вкусный пирог, самса, запеканки, булочки. Стоит отметить, что готовить из такого теста можно и сладкие пироги с ягодами, творогом, шоколадом.
Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных "конвертов" с двумя видами сыра и зеленью, которые готовятся 20 минут.
Ингредиенты:
- 1 упаковка свежего слоеного теста
Для начинки:
- Фета – 100 г
- Соль, специи – по вкусу
- Яйца – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень – по желанию
Для покрытия:
- Кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Разрежьте тесто на одинаковые прямоугольники.
2. Фету разомните, зелень измельчите, сыр твердый натрите на терке вместе с вареным яйцом. Перемешайте, добавьте специи и еще раз перемешайте, выложите начинку на тесто, заверните "конвертом", вилкой защепите края.
3. Покройте треугольники взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут при 180 С.
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