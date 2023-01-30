Проще, чем пирожки и пицца: хрустящие слоеные треугольники с сыром за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Слоеное тесто и сыр – продукты, которые идеально сочетаются и из которых получится очень вкусный пирог, самса, запеканки, булочки. Стоит отметить, что готовить из такого теста можно и сладкие пироги с ягодами, творогом, шоколадом.

Слойки с вишневой начинкой

Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных "конвертов" с двумя видами сыра и зеленью, которые готовятся 20 минут.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 1 упаковка свежего слоеного теста

Для начинки:

  • Фета – 100 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Яйца – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень – по желанию

Для покрытия:

  • Кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Разрежьте тесто на одинаковые прямоугольники.

Слоеное тесто

2. Фету разомните, зелень измельчите, сыр твердый натрите на терке вместе с вареным яйцом. Перемешайте, добавьте специи и еще раз перемешайте, выложите начинку на тесто, заверните "конвертом", вилкой защепите края.

Приготовление ''конвертиков''

3. Покройте треугольники взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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