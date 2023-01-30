Слоеное тесто и сыр – продукты, которые идеально сочетаются и из которых получится очень вкусный пирог, самса, запеканки, булочки. Стоит отметить, что готовить из такого теста можно и сладкие пироги с ягодами, творогом, шоколадом.

Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных "конвертов" с двумя видами сыра и зеленью, которые готовятся 20 минут.

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Ингредиенты:

1 упаковка свежего слоеного теста

Для начинки:

Фета – 100 г

Соль, специи – по вкусу

Яйца – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Зелень – по желанию

Для покрытия:

Кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Разрежьте тесто на одинаковые прямоугольники.

2. Фету разомните, зелень измельчите, сыр твердый натрите на терке вместе с вареным яйцом. Перемешайте, добавьте специи и еще раз перемешайте, выложите начинку на тесто, заверните "конвертом", вилкой защепите края.

3. Покройте треугольники взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут при 180 С.

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