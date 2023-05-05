Проще, чем пицца: быстрый пирог с грибами и сыром на слоеном тесте
Домашние пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, а выпечка со сладкой начинкой будет прекрасным десертом к чаю. Для основы можно использовать любое тесто, а также лаваш и готовое слоеное тесто. Для начинки подойдут любые овощи, фарш, рыба, твердый сыр, а также ягоды, творог, мак, орехи, изюм.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами и сыром Фета, на основе слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 400 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сливки – 50 мл
- сыр Фета – 70 г
- мускатный орех – 0,25 ч. л.
- орегано – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы очистите и порежьте пластинками.
2. Лук обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы в 3 приема. Обжарьте до готовности. В конце добавьте соль и перец.
3. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте. Выложите внутрь грибы.
4. Заливка: к яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех, взбейте до однородности и готовой смесью залейте грибы. Сверху выложите кусочки сыра, выпекайте до готовности.
Готовый пирог оставьте остыть, порежьте и можно подавать. Будет очень вкусно как в холодном, так и в горячем виде.
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