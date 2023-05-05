Проще, чем пицца: быстрый пирог с грибами и сыром на слоеном тесте

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
315
Домашние пироги

Домашние пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, а выпечка со сладкой начинкой будет прекрасным десертом к чаю. Для основы можно использовать любое тесто, а также лаваш и готовое слоеное тесто. Для начинки подойдут любые овощи, фарш, рыба, твердый сыр, а также ягоды, творог, мак, орехи, изюм. 

Домашний пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами и сыром Фета, на основе слоеного теста. 

Рецепт пирога
Видео дня

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 400 г
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 50 мл
  • сыр Фета – 70 г
  • мускатный орех – 0,25 ч. л.
  • орегано – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Грибы очистите и порежьте пластинками.

Грибы для начинки

2. Лук обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы в 3 приема. Обжарьте до готовности. В конце добавьте соль и перец.

Грибы с луком

3. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте. Выложите внутрь грибы.

Приготовление пирога с грибами

4. Заливка: к яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех, взбейте до однородности и готовой смесью залейте грибы. Сверху выложите кусочки сыра, выпекайте до готовности. 

Заливка для пирога

Готовый пирог оставьте остыть, порежьте и можно подавать. Будет очень вкусно как в холодном, так и в горячем виде. 

Готовый пирог

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты