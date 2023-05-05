Домашние пироги – лучшее дополнение к супам, салатам, а выпечка со сладкой начинкой будет прекрасным десертом к чаю. Для основы можно использовать любое тесто, а также лаваш и готовое слоеное тесто. Для начинки подойдут любые овощи, фарш, рыба, твердый сыр, а также ягоды, творог, мак, орехи, изюм.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с грибами и сыром Фета, на основе слоеного теста.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 400 г

шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сливки – 50 мл

сыр Фета – 70 г

мускатный орех – 0,25 ч. л.

орегано – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы очистите и порежьте пластинками.

2. Лук обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы в 3 приема. Обжарьте до готовности. В конце добавьте соль и перец.

3. Тесто выложите в форму 22-24 см, остатки обрежьте. Выложите внутрь грибы.

4. Заливка: к яйцам и сливкам добавьте соль, перец, мускатный орех, взбейте до однородности и готовой смесью залейте грибы. Сверху выложите кусочки сыра, выпекайте до готовности.

Готовый пирог оставьте остыть, порежьте и можно подавать. Будет очень вкусно как в холодном, так и в горячем виде.

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