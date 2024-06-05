Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

Вместо того чтобы раскатывать тесто на пиццу – используйте лаваш. Он отлично сочетается с сыром и колбасой. А выпекается максимально быстро – получается сытный пирог для обеда.

Идея приготовления ленивого пирога с колбасой и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 4-5 листов
  • колбаса – 130 г
  • грибы – 100 г.
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 170 г
  • моцарелла – 100 г
  • соль, перец
  • масло для смазывания формы
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

1. Форму смазать растопленным маслом.

2. Лаваш сложить "гармошкой" и выложить плотно в форму.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

3. Промежутки заполнить кусочками колбасы и грибов.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

4. Для заливки соединить яйца, молоко, соль, перец и сыр.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

5. Вылить в форму, разравнивая вилкой.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

6. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

7. При подаче посыпать зеленью.

Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда

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