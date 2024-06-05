Вместо того чтобы раскатывать тесто на пиццу – используйте лаваш. Он отлично сочетается с сыром и колбасой. А выпекается максимально быстро – получается сытный пирог для обеда.

Идея приготовления ленивого пирога с колбасой и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 4-5 листов

колбаса – 130 г

грибы – 100 г.

яйца – 3 шт.

молоко – 170 г

моцарелла – 100 г

соль, перец

масло для смазывания формы

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Форму смазать растопленным маслом.

2. Лаваш сложить "гармошкой" и выложить плотно в форму.

3. Промежутки заполнить кусочками колбасы и грибов.

4. Для заливки соединить яйца, молоко, соль, перец и сыр.

5. Вылить в форму, разравнивая вилкой.

6. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

7. При подаче посыпать зеленью.

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