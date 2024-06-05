Проще, чем пицца: элементарный пирог с творогом и колбасой для сытного обеда
Вместо того чтобы раскатывать тесто на пиццу – используйте лаваш. Он отлично сочетается с сыром и колбасой. А выпекается максимально быстро – получается сытный пирог для обеда.
Идея приготовления ленивого пирога с колбасой и грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 4-5 листов
- колбаса – 130 г
- грибы – 100 г.
- яйца – 3 шт.
- молоко – 170 г
- моцарелла – 100 г
- соль, перец
- масло для смазывания формы
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Форму смазать растопленным маслом.
2. Лаваш сложить "гармошкой" и выложить плотно в форму.
3. Промежутки заполнить кусочками колбасы и грибов.
4. Для заливки соединить яйца, молоко, соль, перец и сыр.
5. Вылить в форму, разравнивая вилкой.
6. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.
7. При подаче посыпать зеленью.
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