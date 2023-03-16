Лаваш – продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, пиццы, пирожков, шаурмы, лазаньи, закусок и даже десертов. Стоит отметить, что лаваш очень хорошо сочетается со всеми продуктами, как солеными, так и сладкими.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного рулета из лаваша с начинкой из фарша с овощами.

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Ингредиенты:

фарш

яйца – 1 шт.

зеленый лук – пучок

красный перец – 1 шт.

соль, перец

твердый сыр

лаваш – 2 шт.

желток – 1 шт.

Основа:

лаваш – 2 шт.

желток – 1 шт.

семена кунжута

Способ приготовления:

1. Зеленый лук порежьте, добавьте порезанный перец, яйцо и специи, туда же добавьте фарш и хорошо вымешайте.

2. Сыр натрите на терке.

3. Расстелите лаваш, присыпьте тертым сыром, сверху еще один лист лаваша, сверху хорошо распределите начинку, сверните.

4. Выложите рулет на противень, сверху смажьте желтком, присыпьте кунжутом и выпекайте 20-30 минут при 170 С.

Рулет будет вкусным как в горячем, так и холодном виде!

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