Проще, чем пицца и пирог: вкусный рулет из лаваша с сочной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
96
Рецепт рулета

Лаваш – продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, пиццы, пирожков, шаурмы, лазаньи, закусок и даже десертов. Стоит отметить, что лаваш очень хорошо сочетается со всеми продуктами, как солеными, так и сладкими. 

Вкусные трубочки из лаваша на сковороде

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного рулета из лаваша с начинкой из фарша с овощами.

Рецепт рулета из лаваша
Видео дня

Ингредиенты:

  • фарш 
  • яйца – 1 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • красный перец – 1 шт. 
  • соль, перец
  • твердый сыр
  • лаваш – 2 шт. 
  • желток – 1 шт. 

Основа: 

  • лаваш – 2 шт.
  • желток – 1 шт.
  • семена кунжута

Способ приготовления: 

1. Зеленый лук порежьте, добавьте порезанный перец, яйцо и специи, туда же добавьте фарш и хорошо вымешайте. 

Начинка для рулета

2. Сыр натрите на терке. 

Приготовление рулета

3. Расстелите лаваш, присыпьте тертым сыром, сверху еще один лист лаваша, сверху хорошо распределите начинку, сверните.

Как правильно приготовить рулет из лаваша

4. Выложите рулет на противень, сверху смажьте желтком, присыпьте кунжутом и выпекайте 20-30 минут при 170 С. 

Сколько выпекать рулет

Рулет будет вкусным как в горячем, так и холодном виде! 

Готовый рулет

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты