Проще, чем пицца и пирог: закуска из лаваша с необычной начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш, а для начинки можно использовать любые продукты. Лучше всего использовать сезонные овощи, зелень, сыр, а также вкусно будет с морепродуктами, мясом.

Что приготовить из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, со шпинатом, с сыром и цедрой лимона.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • рикота – 250 г
  • пучок шпината
  • тонкий лаваш – 1 шт.
  • вяленая клюква – 50 г
  • цедра лимона – 1 ч. л.
  • несколько веточек базилика

Способ приготовления:

1. Зелень промойте, обсушить и мелко нарежьте. К зелени добавьте сыр, цедру и клюкву, перемешайте до однородности.

Свежий шпинат

2. Готовую смесь равномерно распределите на лаваше.

3. Аккуратно сформируйте рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей порежьте порционными кусочками.

Готовое блюдо

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