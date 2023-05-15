Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш, а для начинки можно использовать любые продукты. Лучше всего использовать сезонные овощи, зелень, сыр, а также вкусно будет с морепродуктами, мясом.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, со шпинатом, с сыром и цедрой лимона.

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Ингредиенты:

рикота – 250 г

пучок шпината

тонкий лаваш – 1 шт.

вяленая клюква – 50 г

цедра лимона – 1 ч. л.

несколько веточек базилика

Способ приготовления:

1. Зелень промойте, обсушить и мелко нарежьте. К зелени добавьте сыр, цедру и клюкву, перемешайте до однородности.

2. Готовую смесь равномерно распределите на лаваше.

3. Аккуратно сформируйте рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей порежьте порционными кусочками.

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