Проще, чем пицца и пирог: закуска из лаваша с необычной начинкой за 10 минут
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш, а для начинки можно использовать любые продукты. Лучше всего использовать сезонные овощи, зелень, сыр, а также вкусно будет с морепродуктами, мясом.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, со шпинатом, с сыром и цедрой лимона.
Ингредиенты:
- рикота – 250 г
- пучок шпината
- тонкий лаваш – 1 шт.
- вяленая клюква – 50 г
- цедра лимона – 1 ч. л.
- несколько веточек базилика
Способ приготовления:
1. Зелень промойте, обсушить и мелко нарежьте. К зелени добавьте сыр, цедру и клюкву, перемешайте до однородности.
2. Готовую смесь равномерно распределите на лаваше.
3. Аккуратно сформируйте рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей порежьте порционными кусочками.
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