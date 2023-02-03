Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску из теста, попробуйте сделать ароматные пляцки, основа которых – самое простое тесто из трех ингредиентов. Для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, твердый сыр.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ароматных пляцек из теста, с начинками из лука и сыра.

Видео дня

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 300 г

кипяток – 170 мл

соль – 1 ч. л.

Начинка:

зеленый лук – 40 г

сливочное масло – 15 г

сыр твердый – 120 г

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль и влейте кипяток. Руками замесите тесто, оно должно быть эластичным и однородным. Готовое тесто накройте пленкой, оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

2. Начинка: нарежьте зеленый лук, растопите сливочное масло и натрите сыр.

3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте.

4. Смажьте раскатанный пласт теста растопленным сливочным маслом, сверху присыпьте зеленым луком, сверните "трубочкой", сделайте улитку и раскатайте в пласт. Сделайте так же и с сырной начинкой.

5. Пожарьте на сковороде до золотистости с двух сторон.

Подавайте блюдо со сметаной или другим соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: