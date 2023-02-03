Проще, чем пицца и пироги: пляцки с зеленым луком и сыром за 10 минут
Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску из теста, попробуйте сделать ароматные пляцки, основа которых – самое простое тесто из трех ингредиентов. Для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, твердый сыр.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ароматных пляцек из теста, с начинками из лука и сыра.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 300 г
- кипяток – 170 мл
- соль – 1 ч. л.
Начинка:
- зеленый лук – 40 г
- сливочное масло – 15 г
- сыр твердый – 120 г
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, соль и влейте кипяток. Руками замесите тесто, оно должно быть эластичным и однородным. Готовое тесто накройте пленкой, оставьте "отдохнуть" на 30 минут.
2. Начинка: нарежьте зеленый лук, растопите сливочное масло и натрите сыр.
3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте.
4. Смажьте раскатанный пласт теста растопленным сливочным маслом, сверху присыпьте зеленым луком, сверните "трубочкой", сделайте улитку и раскатайте в пласт. Сделайте так же и с сырной начинкой.
5. Пожарьте на сковороде до золотистости с двух сторон.
Подавайте блюдо со сметаной или другим соусом.
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