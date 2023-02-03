Проще, чем пицца и пироги: пляцки с зеленым луком и сыром за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску из теста, попробуйте сделать ароматные пляцки, основа которых – самое простое тесто из трех ингредиентов. Для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца, твердый сыр. 

Что приготовить из теста 

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ароматных пляцек из теста, с начинками из лука и сыра.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 300 г
  • кипяток – 170 мл
  • соль – 1 ч. л.

Начинка:

  • зеленый лук – 40 г
  • сливочное масло – 15 г
  • сыр твердый – 120 г

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, соль и влейте кипяток. Руками замесите тесто, оно должно быть эластичным и однородным. Готовое тесто накройте пленкой, оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

Тесто для блюда

2. Начинка: нарежьте зеленый лук, растопите сливочное масло и натрите сыр. 

Луковая начинка

3. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте.

4. Смажьте раскатанный пласт теста растопленным сливочным маслом, сверху присыпьте зеленым луком, сверните "трубочкой", сделайте улитку и раскатайте в пласт. Сделайте так же и с сырной начинкой. 

Приготовление блюда

5. Пожарьте на сковороде до золотистости с двух сторон. 

Подавайте блюдо со сметаной или другим соусом.

Готовое блюдо

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