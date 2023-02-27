Проще, чем пицца: ленивая лазанья с мясом, сыром и овощами для обеда
Лазанья является одним из самых простых и вкусных блюд с фаршем, овощами и вкусным соусом. Стоит отметить, что для основы можно использовать простой лаваш, а для начинки лук и морковь, которые придадут мясу сочности, мягкости и этим придадут блюду в целом приятного вкуса и аромата.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной ленивой лазанье из лаваша, с фаршем, твердым сыром, луком и морковью.
Ингредиенты:
- Фарш (любой) – 600 г
- Лаваш прямоугольный – 1 упаковка
- Морковь – 1 шт.
- Средний лук – 1 шт.
- Томатная паста или соус – 4 ст. л.
- Сметана – 3-4 ст. л.
- Твердый сыр – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порежьте кубиком и обжарьте до мягкости на сковороде. Добавьте тертую на средней терке морковь и готовьте 5 минут на маленьком огне.
2. Далее добавьте фарш, перемешайте, посолите, поперчите, готовьте около 10 минут на среднем огне. Весь фарш должен посветлеть, добавьте после томатную пасту и все перемешайте.
3. Духовку разогрейте до 180 С.
4. Лаваш нарежьте на 4 кусочка размера, как форма для запекания. Первый лист лаваша смажьте сметаной, сверху выложите готовый фарш с овощами. И так сделайте еще 2 раза. Верхний лаваш смажьте сметаной и посыпьте тертым на крупной терке сыром.
5. Запекайте 30 минут и подавайте блюдо горячим!
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