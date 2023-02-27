Лазанья является одним из самых простых и вкусных блюд с фаршем, овощами и вкусным соусом. Стоит отметить, что для основы можно использовать простой лаваш, а для начинки лук и морковь, которые придадут мясу сочности, мягкости и этим придадут блюду в целом приятного вкуса и аромата.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной ленивой лазанье из лаваша, с фаршем, твердым сыром, луком и морковью.

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Ингредиенты:

Фарш (любой) – 600 г

Лаваш прямоугольный – 1 упаковка

Морковь – 1 шт.

Средний лук – 1 шт.

Томатная паста или соус – 4 ст. л.

Сметана – 3-4 ст. л.

Твердый сыр – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порежьте кубиком и обжарьте до мягкости на сковороде. Добавьте тертую на средней терке морковь и готовьте 5 минут на маленьком огне.

2. Далее добавьте фарш, перемешайте, посолите, поперчите, готовьте около 10 минут на среднем огне. Весь фарш должен посветлеть, добавьте после томатную пасту и все перемешайте.

3. Духовку разогрейте до 180 С.

4. Лаваш нарежьте на 4 кусочка размера, как форма для запекания. Первый лист лаваша смажьте сметаной, сверху выложите готовый фарш с овощами. И так сделайте еще 2 раза. Верхний лаваш смажьте сметаной и посыпьте тертым на крупной терке сыром.

5. Запекайте 30 минут и подавайте блюдо горячим!

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