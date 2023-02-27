Проще, чем пицца: ленивая лазанья с мясом, сыром и овощами для обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт лазаньи

Лазанья является одним из самых простых и вкусных блюд с фаршем, овощами и вкусным соусом. Стоит отметить, что для основы можно использовать простой лаваш, а для начинки лук и морковь, которые придадут мясу сочности, мягкости и этим придадут блюду в целом приятного вкуса и аромата. 

Домашняя лазанья

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной ленивой лазанье из лаваша, с фаршем, твердым сыром, луком и морковью. 

Рецепт лазаньи
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Ингредиенты:

  • Фарш (любой) – 600 г
  • Лаваш прямоугольный – 1 упаковка 
  • Морковь – 1 шт.
  • Средний лук – 1 шт. 
  • Томатная паста или соус – 4 ст. л. 
  • Сметана – 3-4 ст. л. 
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Лук порежьте кубиком и обжарьте до мягкости на сковороде. Добавьте тертую на средней терке морковь и готовьте 5 минут на маленьком огне.

Жареный лук

2. Далее добавьте фарш, перемешайте, посолите, поперчите, готовьте около 10 минут на среднем огне. Весь фарш должен посветлеть, добавьте после томатную пасту и все перемешайте. 

Фарш для блюда

3. Духовку разогрейте до 180 С. 

4. Лаваш нарежьте на 4 кусочка размера, как форма для запекания. Первый лист лаваша смажьте сметаной, сверху выложите готовый фарш с овощами. И так сделайте еще 2 раза. Верхний лаваш смажьте сметаной и посыпьте тертым на крупной терке сыром.

Приготовление лазаньи

5. Запекайте 30 минут и подавайте блюдо горячим! 

Готовое блюдо

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