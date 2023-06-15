Проще, чем пицца: ленивый капустный пирог из 3 ингредиентов на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Рецепт пирога

Белокачанная капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, запеканок, пирогов, а также начинки для вареников, голубцов. Еще ее маринуют на зиму, консервируют с перцем и помидорами. 

Свежая капуста для приготовления блюд

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного капустного пирога с твердым сыром, который готовится на сковороде.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • капуста – 150-200 г
  • сыр твердый – 30 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 20 г
  • соль
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту, посолите, хорошо помните руками.

Капуста для блюда

2. Взбейте яйцо и добавьте к капусте.

Приготовление пирога

3. Туда же всыпьте муку, перемешайте. Добавьте твердый сыр и снова перемешайте.

4. Разогрейте сковороду, выложите одним слоем капусту, посыпьте по желанию кунжутом. Накройте крышкой и готовьте с двух сторон по 2-3 минуты.

Сколько готовить пирог

Порежьте и подавайте блюдо горячим!

Готовый капустный пирог

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