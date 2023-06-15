Проще, чем пицца: ленивый капустный пирог из 3 ингредиентов на сковороде
Белокачанная капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, запеканок, пирогов, а также начинки для вареников, голубцов. Еще ее маринуют на зиму, консервируют с перцем и помидорами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного капустного пирога с твердым сыром, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- капуста – 150-200 г
- сыр твердый – 30 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 20 г
- соль
- кунжут
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту, посолите, хорошо помните руками.
2. Взбейте яйцо и добавьте к капусте.
3. Туда же всыпьте муку, перемешайте. Добавьте твердый сыр и снова перемешайте.
4. Разогрейте сковороду, выложите одним слоем капусту, посыпьте по желанию кунжутом. Накройте крышкой и готовьте с двух сторон по 2-3 минуты.
Порежьте и подавайте блюдо горячим!
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