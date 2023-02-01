Проще, чем "Шарлотка": быстрый пирог с яблоками, сыром и без теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Яблочный пирог

Яблоки – сочный, вкусный и ароматный фрукт, который может быть основой для приготовления пирогов, пирожков, слоек, рогаликов, булочек. Еще их можно добавить в салаты, десерты, и готовить напитки. 

Яблочный пирог

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого яблочного пирога из лаваша с творогом и цедрой лимона.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • молоко – 150 мл
  • яблоки – 3 шт. 
  • сметана – 100 мл
  • яйца – 3 шт.
  • лаваш – 1 упаковка

Начинка:

  • творог – 350 г
  • сахар – 50 г
  • лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Лаваш порвите руками. 

Как из лаваша приготовить вкусный пирог

2. Творог разотрите с сахаром, добавьте сметану, цедру лимона, перебейте блендером.

3. Яблоки натрите на терке.

Творожная начинка

4. На дно формы выложите лаваш, сверху вылейте часть творожной смеси, сверху слой яблок, и вылейте оставшуюся творожную смесь, накройте лавашом и выпекайте. 

Вкусный пирог с яблоками

5. Выпекайте пирог 1 час при 160 С. 

Готовый пирог

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