Проще, чем "Шарлотка": быстрый пирог с яблоками, сыром и без теста
Яблоки – сочный, вкусный и ароматный фрукт, который может быть основой для приготовления пирогов, пирожков, слоек, рогаликов, булочек. Еще их можно добавить в салаты, десерты, и готовить напитки.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого яблочного пирога из лаваша с творогом и цедрой лимона.
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Ингредиенты:
- молоко – 150 мл
- яблоки – 3 шт.
- сметана – 100 мл
- яйца – 3 шт.
- лаваш – 1 упаковка
Начинка:
- творог – 350 г
- сахар – 50 г
- лимон – 1/2 шт.
Способ приготовления:
1. Лаваш порвите руками.
2. Творог разотрите с сахаром, добавьте сметану, цедру лимона, перебейте блендером.
3. Яблоки натрите на терке.
4. На дно формы выложите лаваш, сверху вылейте часть творожной смеси, сверху слой яблок, и вылейте оставшуюся творожную смесь, накройте лавашом и выпекайте.
5. Выпекайте пирог 1 час при 160 С.
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