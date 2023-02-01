Яблоки – сочный, вкусный и ароматный фрукт, который может быть основой для приготовления пирогов, пирожков, слоек, рогаликов, булочек. Еще их можно добавить в салаты, десерты, и готовить напитки.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, быстрого яблочного пирога из лаваша с творогом и цедрой лимона.

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Ингредиенты:

молоко – 150 мл

яблоки – 3 шт.

сметана – 100 мл

яйца – 3 шт.

лаваш – 1 упаковка

Начинка:

творог – 350 г

сахар – 50 г

лимон – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Лаваш порвите руками.

2. Творог разотрите с сахаром, добавьте сметану, цедру лимона, перебейте блендером.

3. Яблоки натрите на терке.

4. На дно формы выложите лаваш, сверху вылейте часть творожной смеси, сверху слой яблок, и вылейте оставшуюся творожную смесь, накройте лавашом и выпекайте.

5. Выпекайте пирог 1 час при 160 С.

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