Проще, чем "Шарлотка": яблочный пирог, который всегда получаются пышным и вкусным
Домашние пироги можно готовить из разного теста, среди которых самое удачное – песочное и на сметане. Для начинки можно использовать любые фрукты и ягоды, а также мак, орехи и варенье.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога, который получится пышным и очень удачным.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- сметана – 150 г
- масло без запаха – 80 г
- ванильный сахар – 1 пакет
- сахар – 175 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Для посыпки:
- 1 ст.л сахара + 0,5 ч.л корицы
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавьте масло и сметану, перемешайте.
2. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и перемешайте миксером до однородности.
3. Яблоки очистите и порежьте кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте.
4. Переложите тесто в форму.
5. Третье яблоко порежьте тоненькими слайсами, выложите их по кругу, будет похоже на лепестки цветка, посыпьте корицей с сахаром и выпекайте 45 минут при 180 С.
Пирогу дайте остыть и подавайте!