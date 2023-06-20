Проще, чем "Шарлотка": яблочный пирог, который всегда получаются пышным и вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашний яблочный пирог

Домашние пироги можно готовить из разного теста, среди которых самое удачное – песочное и на сметане. Для начинки можно использовать любые фрукты и ягоды, а также мак, орехи и варенье. 

Вкусный яблочный пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога, который получится пышным и очень удачным. 

Рецепт яблочного пирога
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Ингредиенты:

  • яблоки – 3 шт.
  • яйца – 3 шт. 
  • сметана – 150 г
  • масло без запаха – 80 г
  • ванильный сахар – 1 пакет 
  • сахар – 175 г
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Для посыпки:

  • 1 ст.л сахара + 0,5 ч.л корицы

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавьте масло и сметану, перемешайте. 

Взбитые яйца с сахаром

2. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и перемешайте миксером до однородности.

Приготовление основы для пирога

3. Яблоки очистите и порежьте кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте. 

4. Переложите тесто в форму. 

Яблочное тесто

5. Третье яблоко порежьте тоненькими слайсами, выложите их по кругу, будет похоже на лепестки цветка, посыпьте корицей с сахаром и выпекайте 45 минут при 180 С. 

Как приготовить вкусный яблочный пирог

Пирогу дайте остыть и подавайте!

Готовый пирог

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