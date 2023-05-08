Весна и лето – сезон шашлыков, которые можно готовить из разного мяса, рыбы и овощей, маринуя его в любом маринаде, избегая при этом уксуса, майонеза и лимонного сока. Кулинары советуют делать легкие маринады на основе минеральной воды, вина, сметаны, йогурта, соке цитрусовых. Стоит отметить, что альтернативой шашлыку может быть просто мясо запеченное в духовке.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного мяса на луковой подушке со специями и горчицей.

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Ингредиенты:

На 1-1,5 кг мяса – 1 кг лука

Соль, специи – по вкусу

Горчица – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте на порционные кусочки.

2. Сложите в миску, посолите и добавьте специи. Добавьте горчицу и хорошо перемешайте, оставьте промариноваться на час.

3. Лук нарежьте колечками и выложите в форму для запекания.

4. Сверху разложите кусочки мяса одним слоем.

5. Запекайте при 200 С в течение часа.

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