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Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными
Вместо сырников, которые часто распадаются и прилипают к сковороде, можно приготовить обычные оладьи. В основе теста – кефир. Именно он делает массу пышной, и вы можете очень быстро пожарить изделия из нее.
Идея приготовления рыхлых сырных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Можно добавить любимые ягоды.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – от 5% 200 г
- сахар – 1-2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- яйца – 1 шт.
- кефир – 200 г
- ягоды – по вкусу
- мука – 130-140 г
- разрыхлитель – 5 г
Способ приготовления:
1. Сыр соединить с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить кефир.
3. Уложить ягоды.
4. Все перемешать.
5. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто не должно быть жидким.
6. Жарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
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