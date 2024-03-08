Вместо сырников, которые часто распадаются и прилипают к сковороде, можно приготовить обычные оладьи. В основе теста – кефир. Именно он делает массу пышной, и вы можете очень быстро пожарить изделия из нее.

Идея приготовления рыхлых сырных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Можно добавить любимые ягоды.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – от 5% 200 г

сахар – 1-2 ст.л.

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ванильный сахар – 1 ч.л.

яйца – 1 шт.

кефир – 200 г

ягоды – по вкусу

мука – 130-140 г

разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

1. Сыр соединить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить кефир.

3. Уложить ягоды.

4. Все перемешать.

5. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто не должно быть жидким.

6. Жарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

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