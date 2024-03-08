Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

Вместо сырников, которые часто распадаются и прилипают к сковороде, можно приготовить обычные оладьи. В основе теста – кефир. Именно он делает массу пышной, и вы можете очень быстро пожарить изделия из нее.

Идея приготовления рыхлых сырных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__) в Instagram. Можно добавить любимые ягоды.

Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – от 5% 200 г
  • сахар – 1-2 ст.л.
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  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • яйца – 1 шт.
  • кефир – 200 г
  • ягоды – по вкусу
  • мука – 130-140 г
  • разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

1. Сыр соединить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавить кефир.

Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

3. Уложить ягоды.

4. Все перемешать.

Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

5. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто не должно быть жидким.

6. Жарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

Проще, чем сырники: на чем приготовить творожные оладьи, чтобы они получились пышными

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