Проще, чем сырники: сырные вафли с зеленым луком за 10 минут
Если хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, но сырники и оладьи надоели, идеальной альтернативой будут творожные вафли или вафли с твердым сыром и зеленью. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную муку.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом ароматных сырных вафель с зеленью, которые получатся хрустящими и вкусными.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 200 мл
- Мука – 160 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Твердый сыр – 100 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 г
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте венчиком яйца с солью и растопленным сливочным маслом, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, влейте молоко и тщательно перемешайте.
2. Добавьте тертый на мелкой терке сыр и мелко нарезанную зелень, перемешайте.
3. Выложите тесто ложкой в разогретую вафельницу и жарьте до золотистого цвета.
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