Если хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, но сырники и оладьи надоели, идеальной альтернативой будут творожные вафли или вафли с твердым сыром и зеленью. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную муку.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом ароматных сырных вафель с зеленью, которые получатся хрустящими и вкусными.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 200 мл

Мука – 160 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Твердый сыр – 100 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 50 г

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйца с солью и растопленным сливочным маслом, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, влейте молоко и тщательно перемешайте.

2. Добавьте тертый на мелкой терке сыр и мелко нарезанную зелень, перемешайте.

3. Выложите тесто ложкой в разогретую вафельницу и жарьте до золотистого цвета.

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