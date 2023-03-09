Проще, чем сырники: сырные вафли с зеленым луком за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вафель с твердым сыром

Если хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, но сырники и оладьи надоели, идеальной альтернативой будут творожные вафли или вафли с твердым сыром и зеленью. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную муку.

Домашние вафли

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом ароматных сырных вафель с зеленью, которые получатся хрустящими и вкусными.

Рецепт вафель
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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 160 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйца с солью и растопленным сливочным маслом, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, влейте молоко и тщательно перемешайте.

Приготовление теста для вафель

2. Добавьте тертый на мелкой терке сыр и мелко нарезанную зелень, перемешайте.

Твердый сыр и зеленый лук

3. Выложите тесто ложкой в разогретую вафельницу и жарьте до золотистого цвета.

Готовые вафли

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