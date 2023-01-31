Проще, чем тертый: как приготовить вкусный яблочный пирог
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и безе.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт яблочного пирога, в основе которого – песочная крошка и яблочная начинка.
Тесто:
- яйца – 1 шт
- сахар – 80 г
- масло – 100 г
- мука – 280 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
- яблоки – 5 средних
- сахар – 80 г
- масло сливочное – 20 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно растопить сахар, после чего сразу добавить масло и порезанные яблоки. Тушить все вместе примерно 7 минут.
2. Для приготовления теста смешать яйцо, сахар и ванильный сахар.
3. Добавить мягкое масло. Перемешать.
4. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перетереть до состояния крошки.
5. Большую часть полученного теста насыпать в форму, застеленную пергаментом. Утрамбовать и сформировать корж.
6. Выложить начинку и посыпать сверху остальным тестом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. После охладить и посыпать сахарной пудрой.
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