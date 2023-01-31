Проще, чем тертый: как приготовить вкусный яблочный пирог

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем тертый: как приготовить вкусный яблочный пирог

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и безе.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт яблочного пирога, в основе которого – песочная крошка и яблочная начинка.

Рецепт яблочного пирога

Тесто:

  • яйца – 1 шт
  • сахар – 80 г
  • масло – 100 г
  • мука – 280 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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Начинка:

  • яблоки – 5 средних
  • сахар – 80 г
  • масло сливочное – 20 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно растопить сахар, после чего сразу добавить масло и порезанные яблоки. Тушить все вместе примерно 7 минут.

Яблочная начинка для пирога

2. Для приготовления теста смешать яйцо, сахар и ванильный сахар.

3. Добавить мягкое масло. Перемешать.

4. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перетереть до состояния крошки.

Домашний яблочный пирог

5. Большую часть полученного теста насыпать в форму, застеленную пергаментом. Утрамбовать и сформировать корж.

6. Выложить начинку и посыпать сверху остальным тестом.

Домашний тертый пирог

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. После охладить и посыпать сахарной пудрой.

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