Проще, чем тертый: насыпной пирог к чаю для тех, кто не умеет готовить
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт к чаю, выбирайте для этого выпечку из самым простым тесно и даже без него. Один из самых простых и всегда удачных будет песочное тесто. Для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, орехи.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного насыпного пирога с ягодами, который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- мука – 280 г
- масло – 180 г
- сахар – 140 г
- желток яйца – 2 шт.
- соль – 1/2 ч л.
- разрыхлитель – 6 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- уксус – 1 ч. л.
Начинка:
- клубника – 600 г
- крахмал – 2 ст. л.
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Сюда добавьте по частям холодное масло нарезанное кубиками или натертое на терке. Руками перетрите в крошку. Добавьте яичные желтки и уксус, снова перетрите в крошку.
2. Готовое тесто разделите на 2 части. 2/3 крошки для основания пирога и 1/3 для верхнего слоя.
3. В форму застелите пергамент и выложите равномерно крошку большее количество, слегка утрамбуйте.
4. Клубнику порежьте на небольшие куски, посыпьте сахаром, крахмалом и перемешайте. Выложите в форму на крошку и посыпьте оставшейся крошкой.
5. Выпекайте при температуре 190 С 45 минут. Дайте остыть и нарежьте на порционные куски.
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