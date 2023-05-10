Проще, чем тертый: насыпной пирог к чаю для тех, кто не умеет готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт пирога

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт к чаю, выбирайте для этого выпечку из самым простым тесно и даже без него. Один из самых простых и всегда удачных будет песочное тесто. Для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, орехи.

Вкусный домашний пирог

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного насыпного пирога с ягодами, который готовится очень быстро и просто.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • мука – 280 г
  • масло – 180 г
  • сахар – 140 г
  • желток яйца – 2 шт.
  • соль – 1/2 ч л.
  • разрыхлитель – 6 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • уксус – 1 ч. л.

Начинка:

  • клубника – 600 г
  • крахмал – 2 ст. л.
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Сюда добавьте по частям холодное масло нарезанное кубиками или натертое на терке. Руками перетрите в крошку. Добавьте яичные желтки и уксус, снова перетрите в крошку.

Ингредиенты для теста

2. Готовое тесто разделите на 2 части. 2/3 крошки для основания пирога и 1/3 для верхнего слоя.

Тесто для десерта

3. В форму застелите пергамент и выложите равномерно крошку большее количество, слегка утрамбуйте.

Основа для пирога

4. Клубнику порежьте на небольшие куски, посыпьте сахаром, крахмалом и перемешайте. Выложите в форму на крошку и посыпьте оставшейся крошкой.

Приготовление пирога с ягодами

5. Выпекайте при температуре 190 С 45 минут. Дайте остыть и нарежьте на порционные куски.

Готовый пирог

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