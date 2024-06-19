Домашние пироги можно готовить с любыми ягодами и любым вареньем. А для того, чтобы тесто было удачным, готовьте его на сливочном масле, добавляя яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с вареньем, который готовится на сливочном масле.

Ингредиенты:

масло сливочное – 110 г

яйца – 2 шт.

мука – 110 г

сахар – 70 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

варенье любое – несколько столовых ложек

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером, добавьте сахар и продолжаем взбивать. Далее добавьте 2 яйца, взбиваем дальше.

2. В отдельном миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Введите в эту массу в масло и перемешайте лопаткой.

3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто, в центр выложите несколько столовых ложек варенья.

4. Пирог выпекайте 45 минут при 180 С.

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