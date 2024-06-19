Проще, чем тертый: самый бюджетный пирог с вареньем к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
93
Вкусный домашний пирог

Домашние пироги можно готовить с любыми ягодами и любым вареньем. А для того, чтобы тесто было удачным, готовьте его на сливочном масле, добавляя яйца. 

Из какого теста приготовить пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с вареньем, который готовится на сливочном масле.

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • масло сливочное – 110 г 
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 110 г
  • сахар – 70 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • варенье любое – несколько столовых ложек

Способ приготовления: 

1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером, добавьте сахар и продолжаем взбивать. Далее добавьте 2 яйца, взбиваем дальше.

Масло с яйцами

2. В отдельном миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Введите в эту массу в масло и перемешайте лопаткой.

Готовое тесто

3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто, в центр выложите несколько столовых ложек варенья.

Начинка из варенья

4. Пирог выпекайте 45 минут при 180 С.

Готовый пирог

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