Проще, чем тертый: самый бюджетный пирог с вареньем к чаю
Домашние пироги можно готовить с любыми ягодами и любым вареньем. А для того, чтобы тесто было удачным, готовьте его на сливочном масле, добавляя яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с вареньем, который готовится на сливочном масле.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 110 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 110 г
- сахар – 70 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- варенье любое – несколько столовых ложек
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером, добавьте сахар и продолжаем взбивать. Далее добавьте 2 яйца, взбиваем дальше.
2. В отдельном миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Введите в эту массу в масло и перемешайте лопаткой.
3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто, в центр выложите несколько столовых ложек варенья.
4. Пирог выпекайте 45 минут при 180 С.
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