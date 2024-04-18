Проще, чем заливной: вкусный пирог на дрожжевом тесте с жульеном для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт пирога

Домашние пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Стоит отметить, что самое удачное тесто – дрожжевое. Для начинки можно использовать грибы, рис, рыбу, мясо, фарш, овощи. 

Вкусный пирог со спаржей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с куриным филе, с сыром.

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • теплое молоко – 200 мл
  • сахар – 2 ч. л. 
  • дрожжи – 20 г 
  • соль – 1 ч.л
  • яйцо – 1 шт. 
  • масло – 40 г
  • мука – 460 г

Начинка: 

  • грибы 
  • лук 
  • сыр 
  • сметана
  • крахмал

Способ приготовления: 

1. Опара: влейте теплое молоко, добавьте 2 ч.л. сахара и соль, 2 ст. л муки, перемешайте и накройте пленкой.

Опара для теста

2. Тесто: к муке добавьте опару, яйцо и масло и хорошенько вымешайте, накройте пленкой и оставьте, чтобы оно поднялось.

Готовое тесто

3. Начинка: грибы, лук обжарьте, добавьте сметану и 2 ч. л. крахмала, перемешайте. Добавьте тертый сыр и филе, перемешайте. 

Начинка для пирога

4. Тесто раскатайте и выложите в форму, добавьте начинку. Накройте тестом и смажьте сверху желтком, присыпьте кунжутом.

Приготовление пирога

Выпекайте пирог до готовности!

Готовый пирог с мясной начинкой

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