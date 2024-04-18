Домашние пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Стоит отметить, что самое удачное тесто – дрожжевое. Для начинки можно использовать грибы, рис, рыбу, мясо, фарш, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с куриным филе, с сыром.

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Ингредиенты:

теплое молоко – 200 мл

сахар – 2 ч. л.

дрожжи – 20 г

соль – 1 ч.л

яйцо – 1 шт.

масло – 40 г

мука – 460 г

Начинка:

грибы

лук

сыр

сметана

крахмал

Способ приготовления:

1. Опара: влейте теплое молоко, добавьте 2 ч.л. сахара и соль, 2 ст. л муки, перемешайте и накройте пленкой.

2. Тесто: к муке добавьте опару, яйцо и масло и хорошенько вымешайте, накройте пленкой и оставьте, чтобы оно поднялось.

3. Начинка: грибы, лук обжарьте, добавьте сметану и 2 ч. л. крахмала, перемешайте. Добавьте тертый сыр и филе, перемешайте.

4. Тесто раскатайте и выложите в форму, добавьте начинку. Накройте тестом и смажьте сверху желтком, присыпьте кунжутом.

Выпекайте пирог до готовности!

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