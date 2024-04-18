Проще, чем заливной: вкусный пирог на дрожжевом тесте с жульеном для перекуса
Домашние пироги можно готовить из разного теста и с разными начинками. Стоит отметить, что самое удачное тесто – дрожжевое. Для начинки можно использовать грибы, рис, рыбу, мясо, фарш, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с куриным филе, с сыром.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 200 мл
- сахар – 2 ч. л.
- дрожжи – 20 г
- соль – 1 ч.л
- яйцо – 1 шт.
- масло – 40 г
- мука – 460 г
Начинка:
- грибы
- лук
- сыр
- сметана
- крахмал
Способ приготовления:
1. Опара: влейте теплое молоко, добавьте 2 ч.л. сахара и соль, 2 ст. л муки, перемешайте и накройте пленкой.
2. Тесто: к муке добавьте опару, яйцо и масло и хорошенько вымешайте, накройте пленкой и оставьте, чтобы оно поднялось.
3. Начинка: грибы, лук обжарьте, добавьте сметану и 2 ч. л. крахмала, перемешайте. Добавьте тертый сыр и филе, перемешайте.
4. Тесто раскатайте и выложите в форму, добавьте начинку. Накройте тестом и смажьте сверху желтком, присыпьте кунжутом.
Выпекайте пирог до готовности!
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