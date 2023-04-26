Домашние картопляники – это жареные пирожки на сковороде. В их основе – самое простое картофельное тесто, для приготовления которого подойдет даже вчерашнее пюре из картофеля. По желанию его можно дополнить любимой зеленью или начинкой – в таком случае картопляники будут похожи на зразы.

В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт жареных пирожков картопляников из картофельного пюре, которые вы приготовите за 15 минут.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 1 кг

яйцо – 1 шт

мука – 3-4 ст. л. с горкой

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Картофельное пюре переложить в миску и размять вилкой. Добавить яйцо, муку, соль и перец. Перемешать. По желанию в тесто можно добавить измельченный укроп.

2. Поверхность стола хорошо присыпать мукой и выложить картофельную массу, обвалять ее в муке. Затем нужно раскатать в виде колбаски и разделить на одинаковые куски. Каждому из них придать форму с помощью стакана.

3. Жарить картопляники по несколько минут с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки.

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