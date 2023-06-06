Салаты – всегда удачный вариант блюда на каждый день и для праздничного стола. Готовить их можно из любых ингредиентов. Летом лучше всего использовать свежие овощи, зелень, йогурт или сметану для заправки, а если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рыбу, консервы, креветки, мидии, филе.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с филе, консервированными ананасами, луком и грибами.

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Ингредиенты:

копченое филе – 300 г

ананасы – 180 г

грибы – 300 г

лук – 1 шт.

сыр – 180 г

яйца – 2 шт.

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости, остудите. Филе отварите и нарежьте на кусочки.

2. Отварите яйца и натрите отдельно желток и белок. Сыр также натрите на терке.

3. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, ананасы – майонез, белок – желток. Уберите форму и поставьте салат в холодильник.

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