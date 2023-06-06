Проще и вкуснее, чем "Мимоза": рассказываем, из чего приготовить вкусный салат
Салаты – всегда удачный вариант блюда на каждый день и для праздничного стола. Готовить их можно из любых ингредиентов. Летом лучше всего использовать свежие овощи, зелень, йогурт или сметану для заправки, а если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рыбу, консервы, креветки, мидии, филе.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с филе, консервированными ананасами, луком и грибами.
Ингредиенты:
- копченое филе – 300 г
- ананасы – 180 г
- грибы – 300 г
- лук – 1 шт.
- сыр – 180 г
- яйца – 2 шт.
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости, остудите. Филе отварите и нарежьте на кусочки.
2. Отварите яйца и натрите отдельно желток и белок. Сыр также натрите на терке.
3. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, ананасы – майонез, белок – желток. Уберите форму и поставьте салат в холодильник.
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