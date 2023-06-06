Проще и вкуснее, чем "Мимоза": рассказываем, из чего приготовить вкусный салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты – всегда удачный вариант блюда на каждый день и для праздничного стола. Готовить их можно из любых ингредиентов. Летом лучше всего использовать свежие овощи, зелень, йогурт или сметану для заправки, а если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рыбу, консервы, креветки, мидии, филе. 

Вкусный домашний салат

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата с филе, консервированными ананасами, луком и грибами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • копченое филе – 300 г
  • ананасы – 180 г
  • грибы – 300 г
  • лук – 1 шт. 
  • сыр – 180 г
  • яйца – 2 шт. 
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте до золотистости, остудите.  Филе отварите и нарежьте на кусочки.

Приготовление салата

2. Отварите яйца и натрите отдельно желток и белок. Сыр также натрите на терке.

Яйца для блюда

3. В тарелку поставьте форму и выложите салат слоями: грибы – майонез, сыр – майонез, курица – майонез, ананасы – майонез, белок – желток. Уберите форму и поставьте салат в холодильник.

Готовый салат

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