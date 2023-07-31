Проще и вкуснее, чем пицца: слойки "Капрезе" без приготовления теста за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт слоек

Слоенное тесто – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, а также слоек со сладкой и соленой начинкой. 

Как из слоеного теста приготовить вкусные слойки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек из слоеного теста, с соусом песто и моцареллой. 

Рецепт слоек
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 2 листа 
  • соус песто
  • томаты черри
  • мини моцарелла
  • прованские травы
  • желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.

Тесто для слоек

2. Основу смажьте соусом песто, выложите томаты и моцареллу, сверху посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.

Приготовление блюда

3. Выпекайте 10-15 минут при 190 С. 

Готовые слойки

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