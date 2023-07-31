Слоенное тесто – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, а также слоек со сладкой и соленой начинкой.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек из слоеного теста, с соусом песто и моцареллой.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 листа

соус песто

томаты черри

мини моцарелла

прованские травы

желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.

2. Основу смажьте соусом песто, выложите томаты и моцареллу, сверху посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.

3. Выпекайте 10-15 минут при 190 С.

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