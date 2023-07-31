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Проще и вкуснее, чем пицца: слойки "Капрезе" без приготовления теста за 10 минут
Слоенное тесто – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления пирогов, а также слоек со сладкой и соленой начинкой.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек из слоеного теста, с соусом песто и моцареллой.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 2 листа
- соус песто
- томаты черри
- мини моцарелла
- прованские травы
- желток
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте. С помощью ножа сделайте неглубокие разрезы.
2. Основу смажьте соусом песто, выложите томаты и моцареллу, сверху посыпьте прованскими травами, а края смажьте желтком.
3. Выпекайте 10-15 минут при 190 С.
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