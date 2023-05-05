Проще любого пирога и пиццы: вкусная закуска из багета с пикантной начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Что приготовить из багета

Багет может быть не только альтернативой хлебу, но и основой для приготовления вкусной закуски  с чесноком, сыром и чесноком. Еще для начинки для этого блюда еще можно использовать фарш, рыбные консервы, твердый сыр, зелень. 

Что приготовить из багета

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чесночного багета с твердым сыром, петрушкой и сливочным маслом. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • сыр – 150 г
  • чеснок – 3-4 головки
  • петрушка – пучок 
  • сливочное масло – 30 г
  • соль, перец – по 1/4 ч. л.
  • оливковое масло 

Способ приготовления:

1. Надрежьте чеснок сверху, переложите на фольгу, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 мин. После охладите. 

Чеснок для начинки

2. Нарежьте петрушку, добавьте сливочное масло, натертый сыр, запеченный мягкий чеснок, хорошо перемешайте. 

Готовая начинка

3. Разрежьте пополам багет и смажьте начинкой, запекайте в разогретой до 200 С духовке до легкой золотистости около 25 минут. 

Готовая закуска из багета с начинкой

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