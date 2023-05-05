Багет может быть не только альтернативой хлебу, но и основой для приготовления вкусной закуски с чесноком, сыром и чесноком. Еще для начинки для этого блюда еще можно использовать фарш, рыбные консервы, твердый сыр, зелень.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чесночного багета с твердым сыром, петрушкой и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

багет – 1 шт.

сыр – 150 г

чеснок – 3-4 головки

петрушка – пучок

сливочное масло – 30 г

соль, перец – по 1/4 ч. л.

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Надрежьте чеснок сверху, переложите на фольгу, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 мин. После охладите.

2. Нарежьте петрушку, добавьте сливочное масло, натертый сыр, запеченный мягкий чеснок, хорошо перемешайте.

3. Разрежьте пополам багет и смажьте начинкой, запекайте в разогретой до 200 С духовке до легкой золотистости около 25 минут.

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