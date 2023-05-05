Проще любого пирога и пиццы: вкусная закуска из багета с пикантной начинкой за 10 минут
Багет может быть не только альтернативой хлебу, но и основой для приготовления вкусной закуски с чесноком, сыром и чесноком. Еще для начинки для этого блюда еще можно использовать фарш, рыбные консервы, твердый сыр, зелень.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чесночного багета с твердым сыром, петрушкой и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- сыр – 150 г
- чеснок – 3-4 головки
- петрушка – пучок
- сливочное масло – 30 г
- соль, перец – по 1/4 ч. л.
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Надрежьте чеснок сверху, переложите на фольгу, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 мин. После охладите.
2. Нарежьте петрушку, добавьте сливочное масло, натертый сыр, запеченный мягкий чеснок, хорошо перемешайте.
3. Разрежьте пополам багет и смажьте начинкой, запекайте в разогретой до 200 С духовке до легкой золотистости около 25 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: