Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, пиццы и лазаньи. При приготовлении блюдо из лаваша можно использовать соленые и сладкие начинки.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного пирога из лаваша с сыром, замороженным шпинатом и творогом.

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Ингредиенты:

лаваш

кисломолочный творог – 300 г

шпинат – 200 г

твердый сыр – 100 г

йогурт или сметана – 100 г

помидоры – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

яйца – 1 шт.

кунжут/лен для посыпки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте кружочками, шпинат разморозьте и отожмите от лишней влаги.

2. В тарелку добавьте творог, размороженный шпинат, натертый твердый сыр, соль и перец, все перемешайте до однородной массы, добавьте сметану.

3. Половинку лаваша смажьте йогуртом и накройте второй половинкой. Выложите начинку, немного разровняйте и добавьте нарезанный помидор. Лаваш заверните в рулет и переложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом/леном (по желанию).

4. Запекайте 15 минут при 200 С.

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