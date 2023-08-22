Проще любого пирога: запеченный рулет из лаваша с творогом и шпинатом за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт страви

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, пиццы и лазаньи. При приготовлении блюдо из лаваша можно использовать соленые и сладкие начинки. 

Как вкусно приготовить закуску из лаваша

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного пирога из лаваша с сыром, замороженным шпинатом и творогом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • кисломолочный творог – 300 г
  • шпинат – 200 г
  • твердый сыр – 100 г
  • йогурт или сметана – 100 г
  • помидоры – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • яйца – 1 шт. 
  • кунжут/лен для посыпки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте кружочками, шпинат разморозьте и отожмите от лишней влаги.

Начинка для блюда

2. В тарелку добавьте творог, размороженный шпинат, натертый твердый сыр, соль и перец, все перемешайте до однородной массы, добавьте сметану. 

Приготовление начинки для блюда

3. Половинку лаваша смажьте йогуртом и накройте второй половинкой. Выложите начинку, немного разровняйте и добавьте нарезанный помидор. Лаваш заверните в рулет и переложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом/леном (по желанию).

Как приготовить вкусную закуску из лаваша

4. Запекайте 15 минут при 200 С. 

Готовое блюдо

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