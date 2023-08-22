Проще любого пирога: запеченный рулет из лаваша с творогом и шпинатом за 10 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, пиццы и лазаньи. При приготовлении блюдо из лаваша можно использовать соленые и сладкие начинки.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного пирога из лаваша с сыром, замороженным шпинатом и творогом.
Ингредиенты:
- лаваш
- кисломолочный творог – 300 г
- шпинат – 200 г
- твердый сыр – 100 г
- йогурт или сметана – 100 г
- помидоры – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- яйца – 1 шт.
- кунжут/лен для посыпки (по желанию)
Способ приготовления:
1. Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте кружочками, шпинат разморозьте и отожмите от лишней влаги.
2. В тарелку добавьте творог, размороженный шпинат, натертый твердый сыр, соль и перец, все перемешайте до однородной массы, добавьте сметану.
3. Половинку лаваша смажьте йогуртом и накройте второй половинкой. Выложите начинку, немного разровняйте и добавьте нарезанный помидор. Лаваш заверните в рулет и переложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом/леном (по желанию).
4. Запекайте 15 минут при 200 С.
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