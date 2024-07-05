Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
339
Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

Если на вымешивание теста у вас совсем нет времени – сделайте абрикосовый рулет из лаваша. Фрукты для такого десерта сейчас очень сочные и свежие. Справитесь с такой выпечкой вы за считанные минуты.

Видео дня

Идея приготовления элементарного рулета с абрикосами опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Десерт подойдет даже для тех случаев, когда у вас выключают свет совсем ненадолго.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 360 г
  • яйца – 2 шт
  • абрикос – 250 г
  • сахарозаменитель
  • лаваш – 110 г
  • миндальные лепестки – 5 г

Способ приготовления:

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

1. Смешать творог, яйца, подсластитель.

2. Все перемешать до однородной массы.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

3. Абрикос порезать на мелкие кусочки.

4. Добавить в творожную смесь, перемешать.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

5. Сырную начинку распределить по лавашу.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

6. Свернуть рулет.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

7. Смазать его желтком, посыпать лепестками и отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты