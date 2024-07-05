Если на вымешивание теста у вас совсем нет времени – сделайте абрикосовый рулет из лаваша. Фрукты для такого десерта сейчас очень сочные и свежие. Справитесь с такой выпечкой вы за считанные минуты.

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Идея приготовления элементарного рулета с абрикосами опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Десерт подойдет даже для тех случаев, когда у вас выключают свет совсем ненадолго.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 360 г

яйца – 2 шт

абрикос – 250 г

сахарозаменитель

лаваш – 110 г

миндальные лепестки – 5 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, подсластитель.

2. Все перемешать до однородной массы.

3. Абрикос порезать на мелкие кусочки.

4. Добавить в творожную смесь, перемешать.

5. Сырную начинку распределить по лавашу.

6. Свернуть рулет.

7. Смазать его желтком, посыпать лепестками и отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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