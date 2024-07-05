Проще любых пирогов: как приготовить абрикосовый рулет к чаю из лаваша
Если на вымешивание теста у вас совсем нет времени – сделайте абрикосовый рулет из лаваша. Фрукты для такого десерта сейчас очень сочные и свежие. Справитесь с такой выпечкой вы за считанные минуты.
Идея приготовления элементарного рулета с абрикосами опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Десерт подойдет даже для тех случаев, когда у вас выключают свет совсем ненадолго.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 360 г
- яйца – 2 шт
- абрикос – 250 г
- сахарозаменитель
- лаваш – 110 г
- миндальные лепестки – 5 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйца, подсластитель.
2. Все перемешать до однородной массы.
3. Абрикос порезать на мелкие кусочки.
4. Добавить в творожную смесь, перемешать.
5. Сырную начинку распределить по лавашу.
6. Свернуть рулет.
7. Смазать его желтком, посыпать лепестками и отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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