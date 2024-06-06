Проще любых тортов и запеканок: как приготовить сладкий крембл из клубники
Для такого десерта вам не придется замешивать тесто. Все, что нужно сделать, это выложить все ингредиенты и форму и запечь. В основе сезонная сочная клубника, а также крошка из масла и муки.
Идея приготовления сладкого клубничного крембла опубликована на странице фудблогера Евгении с ником ev.malinevska в Instagram. Можно есть просто ложкой.
\Ингредиенты для крембла:
- кокосовая стружка – 2 ст.л.
- пшеничная мука – 3 ст.л.
- рисовая мука – 2 ст.л.
- коричневый сахар (тростниковый или кокосовый, можно заменить в белом) – 2 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
- кокосовое масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- свежая клубника – 250-300 г
- коричневый сахар – 1 ст.л.
- молотый миндаль – 2 ст. л.
- лимонный сок – 20 мл.
Способ приготовления:
1. В емкости смешать все сухие ингредиенты для крембла.
2. Добавить натертое сливочное и кокосовое масло.
3. Хорошо перемешать руками, масса должна напоминать хрупкую текстуру печенья.
4. Клубнику мелко порезать и выложить в емкость для выпечки.
5. Добавить сахар, лимонный сок и миндаль. Перемешать.
6. На клубнику ровным слоем выкладываем крембл.
7. Сверху можно посыпать молотым миндалем (взбить миндаль в кофемолке).
8. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов.
9. Дать немного остыть и по желанию подать с шариком мороженого
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