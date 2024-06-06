Для такого десерта вам не придется замешивать тесто. Все, что нужно сделать, это выложить все ингредиенты и форму и запечь. В основе сезонная сочная клубника, а также крошка из масла и муки.

Идея приготовления сладкого клубничного крембла опубликована на странице фудблогера Евгении с ником ev.malinevska в Instagram. Можно есть просто ложкой.

\Ингредиенты для крембла:

кокосовая стружка – 2 ст.л.

пшеничная мука – 3 ст.л.

рисовая мука – 2 ст.л.

коричневый сахар (тростниковый или кокосовый, можно заменить в белом) – 2 ст.л.

сливочное масло – 30 г

кокосовое масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

свежая клубника – 250-300 г

коричневый сахар – 1 ст.л.

молотый миндаль – 2 ст. л.

лимонный сок – 20 мл.

Способ приготовления:

1. В емкости смешать все сухие ингредиенты для крембла.

2. Добавить натертое сливочное и кокосовое масло.

3. Хорошо перемешать руками, масса должна напоминать хрупкую текстуру печенья.

4. Клубнику мелко порезать и выложить в емкость для выпечки.

5. Добавить сахар, лимонный сок и миндаль. Перемешать.

6. На клубнику ровным слоем выкладываем крембл.

7. Сверху можно посыпать молотым миндалем (взбить миндаль в кофемолке).

8. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов.

9. Дать немного остыть и по желанию подать с шариком мороженого

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