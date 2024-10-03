Чтобы сэкономить время на приготовлении десертов, можно сделать шоколадно-медовый торт без раскатки коржей. Он значительно проще популярного медовика. Тесто получается очень пышное и мягкое, идеально сочетается с кремом.

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Идея приготовления элементарного шоколадно-медового торта без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Вкусный и нежный крем можно сделать на основе маскарпоне.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

масло – 30 г

мед – 50 г

мука – 150 г

сода – 5 г

какао – 20 г

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 400 г

сливки – 200 г

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбить миксером до пышности.

2. Добавить масло, жидкий мед. Сбить.

3. Добавляем муку, соду и какао.

4. Перемешать или взбить до однородности на низких оборотах миксера.

5. Выложить тесто в противень, застеленный пергаментом.

6. Тесто достаточно густое выходит, его нужно равномерно распределить силиконовой лопаткой.

7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 10-15 минут.

8. Точнее по времени ориентироваться в соответствии со своей духовкой.

9. После полного охлаждения вырезать нужную форму: сделать 4 коржа диаметром 16 сантиметра, можно просто разрезать на 4 части.

10. Для крема маскарпоне, сливки и сахарную пудру взбить миксером до образования рыхлой, стабильной массы.

11. Смазать лепешки кремом.

12. Поставить в холодильник на пропитку.

13. Украсить по желанию.

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