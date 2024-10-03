Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей
Чтобы сэкономить время на приготовлении десертов, можно сделать шоколадно-медовый торт без раскатки коржей. Он значительно проще популярного медовика. Тесто получается очень пышное и мягкое, идеально сочетается с кремом.
Идея приготовления элементарного шоколадно-медового торта без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Вкусный и нежный крем можно сделать на основе маскарпоне.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- масло – 30 г
- мед – 50 г
- мука – 150 г
- сода – 5 г
- какао – 20 г
Ингредиенты для крема:
- маскарпоне – 400 г
- сливки – 200 г
- сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбить миксером до пышности.
2. Добавить масло, жидкий мед. Сбить.
3. Добавляем муку, соду и какао.
4. Перемешать или взбить до однородности на низких оборотах миксера.
5. Выложить тесто в противень, застеленный пергаментом.
6. Тесто достаточно густое выходит, его нужно равномерно распределить силиконовой лопаткой.
7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 10-15 минут.
8. Точнее по времени ориентироваться в соответствии со своей духовкой.
9. После полного охлаждения вырезать нужную форму: сделать 4 коржа диаметром 16 сантиметра, можно просто разрезать на 4 части.
10. Для крема маскарпоне, сливки и сахарную пудру взбить миксером до образования рыхлой, стабильной массы.
11. Смазать лепешки кремом.
12. Поставить в холодильник на пропитку.
13. Украсить по желанию.
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