Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

Чтобы сэкономить время на приготовлении десертов, можно сделать шоколадно-медовый торт без раскатки коржей. Он значительно проще популярного медовика. Тесто получается очень пышное и мягкое, идеально сочетается с кремом.

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Идея приготовления элементарного шоколадно-медового торта без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Вкусный и нежный крем можно сделать на основе маскарпоне.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • масло – 30 г
  • мед – 50 г
  • мука – 150 г
  • сода – 5 г
  • какао – 20 г

Ингредиенты для крема:

  • маскарпоне – 400 г
  • сливки – 200 г
  • сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

1. Яйца с сахаром взбить миксером до пышности.

2. Добавить масло, жидкий мед. Сбить.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

3. Добавляем муку, соду и какао.

4. Перемешать или взбить до однородности на низких оборотах миксера.

5. Выложить тесто в противень, застеленный пергаментом.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

6. Тесто достаточно густое выходит, его нужно равномерно распределить силиконовой лопаткой.

7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 10-15 минут.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

8. Точнее по времени ориентироваться в соответствии со своей духовкой.

9. После полного охлаждения вырезать нужную форму: сделать 4 коржа диаметром 16 сантиметра, можно просто разрезать на 4 части.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

10. Для крема маскарпоне, сливки и сахарную пудру взбить миксером до образования рыхлой, стабильной массы.

11. Смазать лепешки кремом.

Проще медовика: как приготовить шоколадно-медовый торт без раскатки коржей

12. Поставить в холодильник на пропитку.

13. Украсить по желанию.

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