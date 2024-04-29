Значительно проще классических отбивных готовится мясо в кляре. Продукт не нужно выбивать. Также, блюдо получится более полезным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления куриного филе в кляре опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Филе будет очень сочным.

Ингредиенты:

филе курицы – 600 г

мука – 160 г

яйца – 2 шт.

вода – 150 мл.

соль, паприка, сушеный чеснок – 1 ч.л.

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Способ приготовления:

1. Соединить муку, воду, яйца, соль, специи.

2. Перемешать до однородности.

3. Нарезанное филе кусочками отправить в тесто, перемешать.

4. Оставить мариноваться минимум в час.

5. Выложить кусочки на пергамент, немного полить маслом.

6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов до аппетитной корочки.

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