Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

Значительно проще классических отбивных готовится мясо в кляре. Продукт не нужно выбивать. Также, блюдо получится более полезным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления куриного филе в кляре опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Филе будет очень сочным.

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

Ингредиенты:

  • филе курицы – 600 г
  • мука – 160 г
  • яйца – 2 шт.
  • вода – 150 мл.
  • соль, паприка, сушеный чеснок – 1 ч.л.
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Способ приготовления:

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

1. Соединить муку, воду, яйца, соль, специи.

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

2. Перемешать до однородности.

3. Нарезанное филе кусочками отправить в тесто, перемешать.

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

4. Оставить мариноваться минимум в час.

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

5. Выложить кусочки на пергамент, немного полить маслом.

6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов до аппетитной корочки.

Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре

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