Видео дня
Проще отбивных: как приготовить сочное куриное филе в кляре
Значительно проще классических отбивных готовится мясо в кляре. Продукт не нужно выбивать. Также, блюдо получится более полезным, потому что запекается в духовке.
Идея приготовления куриного филе в кляре опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Филе будет очень сочным.
Ингредиенты:
- филе курицы – 600 г
- мука – 160 г
- яйца – 2 шт.
- вода – 150 мл.
- соль, паприка, сушеный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Соединить муку, воду, яйца, соль, специи.
2. Перемешать до однородности.
3. Нарезанное филе кусочками отправить в тесто, перемешать.
4. Оставить мариноваться минимум в час.
5. Выложить кусочки на пергамент, немного полить маслом.
6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов до аппетитной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: