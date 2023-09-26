Проще пирога: домашние слойки с яблоками за 20 минут
Домашние слойки – это вкусные булочки с сочной начинкой, которые быстро и просто готовятся, ведь в их основе – готовое слоеное тесто. Начинка для выпечки может быть разной: банан, вишня, яблоки, творог, шоколад, а если из соленых, то грибы, мясо, субпродукты или овощи.
Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных слоек из слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- яблоки
- мед
- сахар
- желток для смазки
Способ приготовления:
1. Готовое слоеное тесто нужно слегка раскатать и вырезать кружочки среднего размера.
2. Яблоки помыть и чистить от сердцевины, порезать пластинками.
3. Кружочки теста смазать медом и выложить слайсы яблок. Переложить все на противень.
4. Выпекать слойки при температуре 200 градусов 10-12 минут. Приятного аппетита!
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