Проще "Шарлотки": ароматный мандариновый пирог на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
861
Рецепт пирога

Один из самых полезных, вкусных, сочных фруктов – мандарины. Их лучше всего есть в сыром виде, но также из них получаются очень вкусные десерты, среди которых особое место занимают зимние пироги.

Вкусный пирог с мандаринами

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом мягкого, ароматного, очень вкусного перевернутого пирога с мандаринами, который готовится на сковороде. 

Рецепт пирога
Видео дня

Ингредиенты:

  • мандарины среднего размера – 5-6 шт.
  • сливочное масло – 20 г
  • сахар – 30 г
  • молотый кардамоны или корица

Для теста:

  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 50 мл
  • сахар – 50 г
  • растительное масло – 25 г
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • цедра лимона или ванилин

Способ приготовления:

1. На антипригарную сковороду насыпьте сахар и добавьте сливочное масло, перемешайте и доведите до карамельного цвета.

Сливочное масло

2. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Тесто должно быть, как сметана. 

Приготовление основы для теста

3. Очистите мандарины, разрежьте пополам, выложите на сковороду, посыпьте специями. 

Мандарины для пирога

4. Сверху вылейте тесто, накройте крышкой и оставьте пирог на маленьком огне готовиться  до золотистости. 

Приготовление пирога

5. Готовность пирога определите деревянной шпажкой. Готовый пирог переверните и можно подавать. 

Готовый вкусный пирог

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты