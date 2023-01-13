Проще "Шарлотки": ароматный мандариновый пирог на сковороде
Один из самых полезных, вкусных, сочных фруктов – мандарины. Их лучше всего есть в сыром виде, но также из них получаются очень вкусные десерты, среди которых особое место занимают зимние пироги.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом мягкого, ароматного, очень вкусного перевернутого пирога с мандаринами, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- мандарины среднего размера – 5-6 шт.
- сливочное масло – 20 г
- сахар – 30 г
- молотый кардамоны или корица
Для теста:
- яйца – 1 шт.
- молоко – 50 мл
- сахар – 50 г
- растительное масло – 25 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 5 г
- цедра лимона или ванилин
Способ приготовления:
1. На антипригарную сковороду насыпьте сахар и добавьте сливочное масло, перемешайте и доведите до карамельного цвета.
2. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Тесто должно быть, как сметана.
3. Очистите мандарины, разрежьте пополам, выложите на сковороду, посыпьте специями.
4. Сверху вылейте тесто, накройте крышкой и оставьте пирог на маленьком огне готовиться до золотистости.
5. Готовность пирога определите деревянной шпажкой. Готовый пирог переверните и можно подавать.
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