Один из самых полезных, вкусных, сочных фруктов – мандарины. Их лучше всего есть в сыром виде, но также из них получаются очень вкусные десерты, среди которых особое место занимают зимние пироги.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом мягкого, ароматного, очень вкусного перевернутого пирога с мандаринами, который готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

мандарины среднего размера – 5-6 шт.

сливочное масло – 20 г

сахар – 30 г

молотый кардамоны или корица

Для теста:

яйца – 1 шт.

молоко – 50 мл

сахар – 50 г

растительное масло – 25 г

мука – 120 г

разрыхлитель – 5 г

цедра лимона или ванилин

Способ приготовления:

1. На антипригарную сковороду насыпьте сахар и добавьте сливочное масло, перемешайте и доведите до карамельного цвета.

2. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, перемешайте, всыпьте муку, разрыхлитель, влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Тесто должно быть, как сметана.

3. Очистите мандарины, разрежьте пополам, выложите на сковороду, посыпьте специями.

4. Сверху вылейте тесто, накройте крышкой и оставьте пирог на маленьком огне готовиться до золотистости.

5. Готовность пирога определите деревянной шпажкой. Готовый пирог переверните и можно подавать.

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