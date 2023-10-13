Приготовить суши дома хоть и вполне реально, но достаточно затратно по времени. Альтернативой станут вкусные роллы без риса. Для начинки, например, можно использовать тунец и авокадо и завернуть все в лист нори. Процесс приготовления максимально быстрый и простой – всего 15-20 минут.

В одном из кулинарных блогов (top_havchik_) в Instagram был опубликован рецепт ролла с тунцом без риса.

Ингредиенты:

ноpи – 2 шт

тунец – 1 б

хумус – 1 ст. л.

яйцо – 1 шт

авокадо – 1/2 шт

Способ приготовления:

1. Заранее нужно отварить яйцо до готовности, в готовом виде размять вилкой.

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2. Авокадо почистить от кожуры и камешка, порезать пластинками.

3. К яйцу добавить консервированный тунец и хумус, перемешать.

4. На одну сторону норы выложить массу из тунца, наверх положить 1-2 полоски авокадо. Завернуть все в рулет и оставить его на 15-20 минут в холодильнике.

5. Готовые рулеты подать с соевым соусом. Приятного аппетита!

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