Проще суши: как приготовить ролл с тунцом без риса за 20 минут
Приготовить суши дома хоть и вполне реально, но достаточно затратно по времени. Альтернативой станут вкусные роллы без риса. Для начинки, например, можно использовать тунец и авокадо и завернуть все в лист нори. Процесс приготовления максимально быстрый и простой – всего 15-20 минут.
В одном из кулинарных блогов (top_havchik_) в Instagram был опубликован рецепт ролла с тунцом без риса.
Ингредиенты:
- ноpи – 2 шт
- тунец – 1 б
- хумус – 1 ст. л.
- яйцо – 1 шт
- авокадо – 1/2 шт
Способ приготовления:
1. Заранее нужно отварить яйцо до готовности, в готовом виде размять вилкой.
2. Авокадо почистить от кожуры и камешка, порезать пластинками.
3. К яйцу добавить консервированный тунец и хумус, перемешать.
4. На одну сторону норы выложить массу из тунца, наверх положить 1-2 полоски авокадо. Завернуть все в рулет и оставить его на 15-20 минут в холодильнике.
5. Готовые рулеты подать с соевым соусом. Приятного аппетита!
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