Проще суши: как приготовить ролл с тунцом без риса за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Проще суши: как приготовить ролл с тунцом без риса за 20 минут

Приготовить суши дома хоть и вполне реально, но достаточно затратно по времени. Альтернативой станут вкусные роллы без риса. Для начинки, например, можно использовать тунец и авокадо и завернуть все в лист нори. Процесс приготовления максимально быстрый и простой – всего 15-20 минут.

В одном из кулинарных блогов (top_havchik_) в Instagram был опубликован рецепт ролла с тунцом без риса.

Ролл с тунцом с листьями нори

Ингредиенты:

  • ноpи – 2 шт
  • тунец – 1 б
  • хумус – 1 ст. л.
  • яйцо – 1 шт
  • авокадо – 1/2 шт

Способ приготовления:

1. Заранее нужно отварить яйцо до готовности, в готовом виде размять вилкой.

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2. Авокадо почистить от кожуры и камешка, порезать пластинками.

Ролл с тунцом и авокадо

3. К яйцу добавить консервированный тунец и хумус, перемешать.

4. На одну сторону норы выложить массу из тунца, наверх положить 1-2 полоски авокадо. Завернуть все в рулет и оставить его на 15-20 минут в холодильнике.

Домашние роллы с тунцом

5. Готовые рулеты подать с соевым соусом. Приятного аппетита!

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