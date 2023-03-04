Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

Один из самых простых вариантов приготовления хачапури – это по-мергельски. Здесь сыр в тесто просто заворачивается и не нужно его тонко раскатывать или долго вымешивать. Текстура получается очень мягкой и эластичной, поэтому основание можно легко сформировать руками.

Идея приготовления хачапури по-мергельски опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • дрожжи сухие – 5 г
  • сахар – 5 г
  • соль – 5 г
  • оливковое масло – 5 мл в тесто и 5 мл для смазки
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  • теплая вода – 140 мл
  • сыр сулугуни (или другой, вкусно с моцареллой и обычным твердым сыром – 250 г
  • желток – 1 шт
  • сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

1. В теплую воду добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем и просеиваем муку.

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

2. Добавляем масло. Замешиваем тесто.

3. Смазываем миску оливковым маслом и перекладываем туда тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 45 минут.

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

4. Далее перекладываем тесто на пергамент. Формируем из него круг и раскатываем, можно также размять руками.

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

5. Выкладываем половину сыра и защипываем тесто, словно большой пирожок. Еще раз слегка раскатываем.

Проще всего хачапури по-мергельски: не нужно тонко раскатывать тесто

6. Сметану и желток смешиваем и смазываем этой массой наше хачапури сверху, присыпаем оставшимся сыром и выпекаем при температуре 200 градусов 15-20 минут.

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