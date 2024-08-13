Простая и вкусная закуска из запеченного чеснока и помидоров черри: как приготовить
Если вы считаете, что закуска из запеченного чеснока должна быть острой, поверьте, вы очень сильно ошибаетесь. Дело в том, что во время запекания чеснок теряет остроту и совсем по-новому раскрывает свой вкус.
Поэтому если вы никогда не пробовали закуски, приготовленной из печеного чеснока, то сейчас самое время это сделать. Как правильно ее приготовить, в Instagram рассказала фудблогер с ником carmen.rose.
Ингредиенты
- Хлеб для брускеты
- Чеснок – 6 головок
- Фенхель
- Помидоры черри
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. С чеснока срезаем верхнюю часть. Помидоры разрезаем пополам и складываем все в противень для запекания.
2. Добавляем соль, перец, фенхель и поливаем оливковым маслом.
3. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.
4. Выжимаем чеснок в глубокую емкость и добавляем измельченную зелень.
5. Хлеб поджариваем на сковороде и выкладываем на него чеснок.
6. Сверху выкладываем печеные томаты черри и украшаем все листьями базилика.
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