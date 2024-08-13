Если вы считаете, что закуска из запеченного чеснока должна быть острой, поверьте, вы очень сильно ошибаетесь. Дело в том, что во время запекания чеснок теряет остроту и совсем по-новому раскрывает свой вкус.

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Поэтому если вы никогда не пробовали закуски, приготовленной из печеного чеснока, то сейчас самое время это сделать. Как правильно ее приготовить, в Instagram рассказала фудблогер с ником carmen.rose.

Ингредиенты

Хлеб для брускеты

Чеснок – 6 головок

Фенхель

Помидоры черри

Оливковое масло

Соль

Перец

Способ приготовления

1. С чеснока срезаем верхнюю часть. Помидоры разрезаем пополам и складываем все в противень для запекания.

2. Добавляем соль, перец, фенхель и поливаем оливковым маслом.

3. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.

4. Выжимаем чеснок в глубокую емкость и добавляем измельченную зелень.

5. Хлеб поджариваем на сковороде и выкладываем на него чеснок.

6. Сверху выкладываем печеные томаты черри и украшаем все листьями базилика.

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