Как не испортить утиную грудку: советы от Ольги Мартыновской

Утиное мясо очень вкусное, но приготовить его довольно непросто. Часто оно бывает пересушенным или резиновым. Поэтому стоит знать несколько тонкостей, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.

Секретами приготовления идеальной утиной грудки поделилась звездная шеф-повар Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram.

Эксперт отмечает, что стоит выбирать утку именно породы Мулард — она есть как украинская, так и французская. Последняя, конечно, более дорогая, однако невероятно вкусная.

Видео дня

Несколько советов, которые помогут вкусно приготовить утиную грудку ⠀

1. Кожу снимать не следует, но нужно ее очень хорошо почистить.

2. Сделать на ней несколько надрезов, чтобы жир лучше вытапливался.

3. Положить грудку кожурой вниз на чуть теплую сковороду – таким образом, жир будет таять умеренно. Если же поместить на горячую сковороду, то сразу образуется корочка, и смалец будет вытекать очень медленно.

.4. Добавить чеснок и чабрец. Постоянно поливать грудку жиром – эта техника называется "arrosage".

5. Доготовать филе на сковороде – ни в коем случае не в духовке. Также, уже готовую утку нельзя заворачивать в фольгу – кожура из хрустящей превратится в мокрую.

6. Температура внутри должна быть 62-64°С. Лучшая степень приготовления качественной утиной грудки (или магре — конечно, если утка соответствующей породы) — это розе.

Такое блюдо сочетается со сладковатыми соусами и гарнирами. Но сахар нужно добавлять осторожно, чтобы не сделать варенье вместо соуса.

Соус из клюквы к утке от truth.in.food. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

клюква свежая или замороженная – 500 г

сахар – 200 г

вода – 50 мл

сок и цедра – 1 апельсина

мускатный орех молотый – 1/4 ч.л

душистый перец молотый – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Снять с апельсина цедру и выдавить сок.

2. В сотейник высыпать клюкву, сахар и цедру, добавить мускатный орех, перец, влить воду, перемешать.

3. Поставить на средний огонь и довести до кипения.

4. После закипания еще раз перемешать, убавить огонь на минимум и накрыть крышкой, варить 8-9 минут, пока клюква не полопается.

5. Влить сок апельсина, снова довести до кипения и снять с огня.

6. Погружным блендером перебить соус до однородности и перетереть через сито. Такой соус идеально подойдёт для мяса птицы.

⠀