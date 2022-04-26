Когда паски заканчиваются – наступает время простой сладкой выпечки. И королевская ватрушка – это именно тот вариант. В ее основе элементарное бесдрожжевое тесто, которое не требует много времени. А также жидкая творожная начинка, которая готовится с помощью блендера. Текстура получается очень пышной за счет того, что основные ингредиенты перетираются в крошку.

Идея приготовления пышной королевской ватрушки опубликована на странице lite.dessert в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 200 г

мука – 450 г

соль – 0,5 г

разрыхлитель – 0,5 г

Способ приготовления теста:

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1. Охлажденное сливочное масло натереть.

2. К нему добавить муку, разрыхлитель и соль.

3. Перетереть тесто в крошку.

Ингредиенты для начинки:

творог – 350 г

сахар – 100 г

яйца – 3 шт

ванилин

Способ приготовления начинки:

1. Все сбить блендером.

Способ приготовления ватрушки:

1. Форму смазать сливочным маслом и высыпать 2/3 крошки.

2. Хорошо все утрамбовать ложкой.

3. Сделать бортики.

4. Вылить начинку, посыпать сверху остатками крошки.

5. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.

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