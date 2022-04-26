Простая королевская ватрушка: как приготовить пышное тесто без дрожжей
Когда паски заканчиваются – наступает время простой сладкой выпечки. И королевская ватрушка – это именно тот вариант. В ее основе элементарное бесдрожжевое тесто, которое не требует много времени. А также жидкая творожная начинка, которая готовится с помощью блендера. Текстура получается очень пышной за счет того, что основные ингредиенты перетираются в крошку.
Идея приготовления пышной королевской ватрушки опубликована на странице lite.dessert в Instagram.
Ингредиенты для теста:
сливочное масло – 200 г
мука – 450 г
соль – 0,5 г
разрыхлитель – 0,5 г
Способ приготовления теста:
1. Охлажденное сливочное масло натереть.
2. К нему добавить муку, разрыхлитель и соль.
3. Перетереть тесто в крошку.
Ингредиенты для начинки:
творог – 350 г
сахар – 100 г
яйца – 3 шт
ванилин
Способ приготовления начинки:
1. Все сбить блендером.
Способ приготовления ватрушки:
1. Форму смазать сливочным маслом и высыпать 2/3 крошки.
2. Хорошо все утрамбовать ложкой.
3. Сделать бортики.
4. Вылить начинку, посыпать сверху остатками крошки.
5. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: