Простая овощная запеканка для здорового завтрака: как приготовить
Если не знаете, что выбрать для здорового и сытного завтрака, можно сделать запеканку. Она не жирная, готовится просто и быстро. Особенно вкусно в такое блюдо добавлять овощи, ведь в запеченном виде они сохраняют максимум своей пользы.
Идею приготовления вкусной овощной запеканки опубликовало издание Eat This, Not That.
Ингредиенты:
кокосовое масло – 2 столовые ложки
лук – 1 шт
нарезанные овощи: брокколи, капуста или шпинат – 2-4 стакана
свежий измельченный базилик – 1/2 стакана
соль – 1 ч.л
черный молотый перец – 1/2 чайной ложки
яйца – 6 шт
кокосовое молоко – 2 ст.л
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 375 градусов.
В большой сковороде разогреть кокосовое масло.
Добавить лук и готовить к мягкости 5 минут.
Добавить остальные овощи и готовить 5-7 минут.
Закинуть базилик и готовить еще несколько секунд.
Взбить вместе соль, перец, яйца и кокосовое молоко.
Переложить приготовленную овощную смесь в сковороду.
Яичной смесью залить овощи.
Выпекайте от 20 до 30 минут или пока яйца не приготовятся.
Вынуть из духовки и еред подачей немного охладить.
Очень удачной идеей для завтрака является творожная запеканка. Она может быть сладкой или соленой по вкусу.
Идеей приготовления сырной запеканки без муки и манки поделилась фудблогерка maryssia_cook на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
сыр – 800 г
яйца – 7 шт.
сахар – 7 стаканов
ванильный сахар – 20 г
сметана – 3 стакана
крахмал – 3 стакана
Способ приготовления:
Отделите белки от желтков.
Сыр растереть с сахаром, ванильным сахаром и желтками.
Добавить крахмал и сметану, хорошо перемешать.
Белки взбить до крепких пиков и аккуратно ввести в творожную массу.
Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов. Накрыть сверху фольгой.
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