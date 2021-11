Простая овощная запеканка для здорового завтрака: как приготовить

Если не знаете, что выбрать для здорового и сытного завтрака, можно сделать запеканку. Она не жирная, готовится просто и быстро. Особенно вкусно в такое блюдо добавлять овощи, ведь в запеченном виде они сохраняют максимум своей пользы.

Идею приготовления вкусной овощной запеканки опубликовало издание Eat This, Not That.

Ингредиенты:

кокосовое масло – 2 столовые ложки

лук – 1 шт

нарезанные овощи: брокколи, капуста или шпинат – 2-4 стакана

свежий измельченный базилик – 1/2 стакана

Видео дня

соль – 1 ч.л

черный молотый перец – 1/2 чайной ложки

яйца – 6 шт

кокосовое молоко – 2 ст.л

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 375 градусов. В большой сковороде разогреть кокосовое масло. Добавить лук и готовить к мягкости 5 минут. Добавить остальные овощи и готовить 5-7 минут. Закинуть базилик и готовить еще несколько секунд. Взбить вместе соль, перец, яйца и кокосовое молоко. Переложить приготовленную овощную смесь в сковороду. Яичной смесью залить овощи. Выпекайте от 20 до 30 минут или пока яйца не приготовятся. Вынуть из духовки и еред подачей немного охладить.

Очень удачной идеей для завтрака является творожная запеканка. Она может быть сладкой или соленой по вкусу.

Идеей приготовления сырной запеканки без муки и манки поделилась фудблогерка maryssia_cook на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сыр – 800 г

яйца – 7 шт.

сахар – 7 стаканов

ванильный сахар – 20 г

сметана – 3 стакана

крахмал – 3 стакана

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Сыр растереть с сахаром, ванильным сахаром и желтками. Добавить крахмал и сметану, хорошо перемешать. Белки взбить до крепких пиков и аккуратно ввести в творожную массу. Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов. Накрыть сверху фольгой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :