Простая овощная запеканка для здорового завтрака: как приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,4 т.
Простая овощная запеканка для здорового завтрака: как приготовить

Если не знаете, что выбрать для здорового и сытного завтрака, можно сделать запеканку. Она не жирная, готовится просто и быстро. Особенно вкусно в такое блюдо добавлять овощи, ведь в запеченном виде они сохраняют максимум своей пользы.

Идею приготовления вкусной овощной запеканки опубликовало издание Eat This, Not That.

Ингредиенты:

  • кокосовое масло – 2 столовые ложки

  • лук – 1 шт

  • нарезанные овощи: брокколи, капуста или шпинат – 2-4 стакана

Вкусная запеканка с овощами

  • свежий измельченный базилик – 1/2 стакана

Видео дня

  • соль – 1 ч.л

  • черный молотый перец – 1/2 чайной ложки

  • яйца – 6 шт

  • кокосовое молоко – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 375 градусов.

  2. В большой сковороде разогреть кокосовое масло.

  3. Добавить лук и готовить к мягкости 5 минут.

  4. Добавить остальные овощи и готовить 5-7 минут.

  5. Закинуть базилик и готовить еще несколько секунд.

  6. Взбить вместе соль, перец, яйца и кокосовое молоко.

  7. Переложить приготовленную овощную смесь в сковороду.

  8. Яичной смесью залить овощи.

  9. Выпекайте от 20 до 30 минут или пока яйца не приготовятся.

  10. Вынуть из духовки и еред подачей немного охладить.

Очень удачной идеей для завтрака является творожная запеканка. Она может быть сладкой или соленой по вкусу.

Идеей приготовления сырной запеканки без муки и манки поделилась фудблогерка maryssia_cook на своей странице в Instagram.

Сорная запеканка без муки и манки

Ингредиенты:

  • сыр – 800 г

  • яйца – 7 шт.

  • сахар – 7 стаканов

  • ванильный сахар – 20 г

  • сметана – 3 стакана

  • крахмал – 3 стакана

Способ приготовления:

  1. Отделите белки от желтков.

  2. Сыр растереть с сахаром, ванильным сахаром и желтками.

  3. Добавить крахмал и сметану, хорошо перемешать.

  4. Белки взбить до крепких пиков и аккуратно ввести в творожную массу.

  5. Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов. Накрыть сверху фольгой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты