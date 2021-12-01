Из лаваша можно приготовить не только быстрый фастфуд или пироги, но и изысканную закуску на праздничный стол. Это не займет много времени, но по-настоящему сможет удивить гостей. Такое блюдо очень легкое и прекрасно разнообразит сытное новогоднее меню.

Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.

Ингредиенты:

круглый лаваш

креветки

авокадо

крем-сыр

специи

зелень

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Способ приготовления:

1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.

2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.

3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.

4. На сковороде поджарить креветки.

5. Авокадо порезать кубиком.

7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.

8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.

9. Добавить специи.

9. Украсить зеленью.

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