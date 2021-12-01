Простая закуска из лаваша на Новый год 2022: элементарное приготовление –​​ изысканный вкус

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,0 т.
Простая закуска из лаваша на Новый год 2022: элементарное приготовление –​​ изысканный вкус

Из лаваша можно приготовить не только быстрый фастфуд или пироги, но и изысканную закуску на праздничный стол. Это не займет много времени, но по-настоящему сможет удивить гостей. Такое блюдо очень легкое и прекрасно разнообразит сытное новогоднее меню.

Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.

Приготовление праздничной закуски из лаваша.

Ингредиенты:

  • круглый лаваш

  • креветки

  • авокадо

  • крем-сыр

  • специи

  • зелень

Авокадо для блюда
Видео дня

Способ приготовления:

1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.

2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.

3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.

4. На сковороде поджарить креветки.

Лаваш для блюда

5. Авокадо порезать кубиком.

7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.

8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.

9. Добавить специи.

9. Украсить зеленью.

Крем-сыр для закуски

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты