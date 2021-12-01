Простая закуска из лаваша на Новый год 2022: элементарное приготовление – изысканный вкус
Из лаваша можно приготовить не только быстрый фастфуд или пироги, но и изысканную закуску на праздничный стол. Это не займет много времени, но по-настоящему сможет удивить гостей. Такое блюдо очень легкое и прекрасно разнообразит сытное новогоднее меню.
Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.
Ингредиенты:
круглый лаваш
креветки
авокадо
крем-сыр
специи
зелень
Способ приготовления:
1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.
2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.
3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.
4. На сковороде поджарить креветки.
5. Авокадо порезать кубиком.
7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.
8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.
9. Добавить специи.
9. Украсить зеленью.
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